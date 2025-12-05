屈臣氏打造年度最受矚目的造型盛典！揭示2026美妝造型關鍵趨勢
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】健康美麗領導品牌屈臣氏連續8年舉辦彩妝大賽，今年全面升級，攜手時尚指標節目《女人我最大》打造年度最專業的美妝賽事「WOW BEAUTY 我耀美 決戰全造型」。本屆報名資格首次從學生與屈臣氏彩妝師擴大至全台民眾皆可參與，鼓勵更多對造型創作懷抱熱情的美妝愛好者站上舞台，展現自身風格與專業。賽事從即日起至 12 月 15 日開放報名，初賽以「美力共融」為主題，並首次導入 AI 評分機制，以科技強化評選的客觀性與精準度，為參賽者打造更公平、透明且多元的競賽環境。
▲今年賽事邀請多家品牌供應商共同參與，提供專業產品資源，並從產業角度支持新秀發展
活動現場屈臣氏集團行政總裁倪文玲博士、集團亞洲健康與美容首席營運總監羅寶霞及台灣屈臣氏董事總經理黃艾知親自現身支持，體現品牌在美妝領域對人才培育、趨勢教育及美學創新的持續關注與支持。同時也邀請明星級美妝達人 Sam、柳燕與 Ivan 到場，搶先分享 2026 年美妝與保養的重要趨勢，為現場帶來最前線的專業視角與靈感。 (活動報名詳情請見屈臣氏FB官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/wtctw/?locale=zh_TW)
屈臣氏8年來致力培育美妝人才，透過內部培訓及彩妝大賽等活動，扶植許多具實力的新秀。今年更將舞台全面擴大，首次開放學生、內部員工與所有熱愛造型的社會人士共同參與。不論是否有科班背景，只要喜歡創作、擁有創意與美感，就能站上同一個舞台競技。屈臣氏期望以更開放、更貼近生活的方式挖掘人才，強化台灣美妝產業的創作動能。
同時，屈臣氏長期推動多元與共融的文化，也以創新精神擁抱科技應用。今年初賽主題特別設定為「多元共融」，鼓勵創作者不受框架限制，勇於展現對美的獨特詮釋，並希望吸引不同背景與風格的參賽者共同參與，展現彩妝創作的多元面貌。本屆亦首次導入 AI 評分機制，由專家評審、網路人氣與 AI 系統三方共同評比，從妝感細節、臉部比例到整體協調性進行多維度分析。藉由結合科技與美學的創新作法，打造更公平且具專業性的競賽環境，推動台灣彩妝文化朝向更開放與多元的方向持續發展。
為打造年度指標性彩妝賽事，屈臣氏跨界攜手國民美妝節目《女人我最大》，邀請三位人氣達人 Sam、柳燕、Ivan 擔任專業評審，同時出席記者會分享 2026 春夏彩妝與保養趨勢，以第一線的專業視角為賽事帶來更全面的權威性與時尚洞察。Sam 老師表示，來年底妝將全面走向「原生光澤」，以自然水光、微霧光的蘋果光澤取代過去的乾霧感；頰彩會依膚色、臉型打造不同氛圍，蜜桃橘最能襯托亞洲人好氣色，而膏、液狀腮紅將成主流，但需在保濕充足下「少量多次」堆疊才能展現自然微醺感。在保養部分，柳燕老師指出，原生底妝的關鍵是肌底穩定，2026 最熱門的科技成分包含 PDRN、外泌體、新型態 A 醇、維生素 C、穀胱甘肽，並以「日防夜修」作為全天候保養策略；妝前最大重點仍是保濕，才能避免卡粉、浮粉。柳燕老師也推薦運用屈臣氏 App 的「SKINFIE LAB智美肌」功能，只須拍照即可分析膚質，協助消費者精準掌握膚況。
▲彩妝達人Ivan老師(左)現場示範2026趨勢美妝技巧，點出腮紅與唇彩從細節、層次到打造氛圍感的手法，展現新年度妝容方向
Ivan 老師則現場示範2026最實用的腮紅位置依臉型調整技巧，從鼻梁高度、五官比例到眼妝濃淡都會影響腮紅呈現，並貼心提醒在上腮紅前，底妝與遮瑕一定要先完善，才能展現自然氣色，從細節、層次到打造氛圍感的手法，一步步帶領觀眾看見新年度最值得關注的妝容方向。
屈臣氏表示，彩妝大賽不只是競技，更是品牌多年推動美妝教育、支持專業人才的延伸，希望透過「WOW BEAUTY 我耀美 決戰全造型」，讓美妝不只停留在螢幕、社群或專櫃，而是更貼近生活、走進每個人日常。今年賽事邀請多家品牌供應商共同參與，提供專業產品資源，並從產業角度支持新秀發展。本屆冠軍獎金高達 10 萬元，獎項總價值近 25 萬元，提供創作者最實質的肯定與舞台。
決賽將於 1 月 16 日盛大舉辦，屆時不僅能看到參賽者的造型巔峰對決，屈臣氏邀請大家持續關注官方社群平台最新消息，現場也將以直播的方式讓觀眾即時為支持的選手加油，邀請全民一同鎖定賽事、感受美妝創作的能量與魅力。
