屈臣氏結帳送發財金 康是美抽抽樂再上陣

新年新氣象，肌膚和身體素質也須要好好調理。屈臣氏即日起推出「馬耀新喜」開春活動，不僅到店消費就送18元發財金，購物達標還能拿到「好運FUN馬來」刮刮卡，有機會抽到雙人機票。康是美啟動「新春好運$50抽抽樂」，一口氣集結4大人氣IP，獎項總數超過80款，而且「絕無空獎」。

採辦年貨之際，也要讓自己「美美過新年」。屈臣氏即日起至1月28日進入「馬耀新喜」開春檔期，只要到店不限金額消費，都能領取18元發財金，單筆購滿688元送「好運FUN馬來」刮刮卡，單張最高能折價888元，集齊「馬揚鴻運環遊世界」，還能參加「馬耀世界雙人來回機票」抽獎。

此外，屈臣氏開賣「神馬都有福」新年福箱應景，並再度推出千件商品加1元多1件促銷活動，購入醫美護膚商品單筆滿688元贈100元商品提貨券、滿2,288元再送多功能筋膜槍，健康品類商品單筆消費滿1,500元贈100元提貨券、滿2,500元給200元提貨券，讓消費者春節購物不用花大錢。

康是美每年春節招牌活動「新春好運$50抽抽樂」上陣，今(2026)年找來mikolu、懶散兔&啾先生、SNOOPY、小魔女DoReMi等4大熱門IP助陣，每抽50元「保證有獎」，總獎項數超過80款，總量高達40萬抽。單次購買12抽還能參加額外抽獎，幸運兒能把「Hikers 75型4K QLED電視(H75QFZG)」或任天堂遊戲主機「Switch 2」帶回家。

滿額加購活動同步開跑，於康是美門市單筆消費滿388元，就能加購一系列「小魔女DoReMi日常篇」周邊商品，包含印有魔女見習轉換器圖案的「帆布手提小包」、紓壓神器「魔女莉卡捏捏樂」與「魔女見習轉換器捏捏樂」、隨機盲包「壓克力立牌造景組」、寒冬必備「毛絨刺繡圍巾」等，每加購1款加碼再送「拍立得透卡」。

