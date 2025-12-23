屋主才到警局聲請保護令! 高雄透天厝惡火 鄰居疑縱火

南部中心／呂彥頡 高雄報導

22號晚間在高雄小港區一棟透天厝發生火警，警消接獲通報前往灌救，並將受困在二樓的老闆娘兒子救出送醫，生命跡象穩定；附近居民說，送醫男子為了金錢問題經常與媽媽吵架，昨天媽媽還到警局報案申請報護令，沒想到出門沒多久，住家就起火，鄰居懷疑有人刻意縱火。但真正起火原因，還有待火調人員釐清。

屋主才到警局聲請保護令 高雄小港透天厝惡火 鄰居懷疑大兒子縱火

疑與母親吵架後縱火，男子受傷送醫治療。（圖／民視新聞）

透天厝起火，濃煙在屋內不斷向外竄，消防隊一邊利用電鋸破壞鐵捲門，一邊架起鋁梯從二樓進入灌救，花了一段時間，終於將受困在內的男子救出。由於一樓是租給別人作為洗衣店，因此裡頭有許多清潔用品，導致火勢一發不可收拾，屋主與小兒子接獲通報趕回家，對於為何起火也是一頭霧水。屋主小兒子說，我今天跟我媽媽去派出所聲請保護令，是從哪裡開始燒的，我們不知道，還沒進去都不知道。

真夭壽！疑似為了錢放火燒自己家，一樓洗衣店房客心血全毀。

附近鄰居說，受傷送醫的是屋主的大兒子，之前就為了金錢問題多次與媽媽吵架，火警發生前警方也接獲通報到場調解，沒想到員警離開沒多久，透天厝就起火了，鄰居說應該就是他們家老大縱火，他現在在醫院，他也常常為了財產跟母親吵架。洗衣店業者看到20多年的心血付之一炬，就連客人的衣服也全燒光，真的非常無奈，他說也不知道那個人這麼夭壽，弄成這樣，看到真的搖頭。事發隔天，屋主與小兒子回到家中拿東西，面對可能是大兒子放火，他們都不願多談，只是透天厝一到三樓都有起火點，種種跡象都指向是縱火，儘管男子現在還在醫院治療中，但警消已經展開調查，要追出真正的起火原因。

原文出處：屋主才到警局聲請保護令 高雄小港透天厝惡火 鄰居懷疑大兒子縱火

