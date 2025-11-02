屋主購器材自驗 揪出錯誤工法

找驗屋公司漸漸成購屋常態，屋主多認為，透過專業儀器或知識檢查較明確且省事，就算花費上萬元也值得。但有民眾認為，上網爬文、自購器材，自驗更完整扎實。

在竹北購屋的陳先生說，去年交屋前先找好驗屋公司，畢竟首次購屋，本身又沒有相關背景，不知哪些部分該注意，驗屋公司會詳細說明，包括建商能改、有可能不能改的也會先告知，讓他有心理準備，驗屋過程也覺得對方很仔細，有問必答。

陳先生說，如果再來一次還是會找驗屋公司，例如驗下水道有無泥塊阻塞、電視和網路訊號、配電盤標示、電壓水壓夠不夠，輻射及電磁波檢測、牆體含水量水分儀檢查、冷氣排水管檢測等，若有專業儀器或知識來檢查，會更明確知道房子是否有問題。

陳先生說，雖然自己也能買儀器驗屋，但只驗一次根本不會想買那麼多專業用具。他也提到，買預售屋的朋友，大多在交屋階段找驗屋公司，但買中古屋就比較不會。

在桃園過嶺購屋的廖先生則說，今年4月第一次驗屋，事先上網爬文、請教周邊已買房的親友驗屋相關要點。第一次驗屋時，主臥、客廳牆面肉眼可見不平整，從中間凸起，疑似因建造時水泥灌漿工法錯誤，才導致牆面明顯凸起，起初建商覺得「沒有這麼誇張」，但因買在高樓層，擔憂後續裝修或是地震、颱風等天然災害發生時，房屋出現問題，他拒簽驗屋單，堅持打掉重建，並全程錄音、拍照回傳，直到第二次驗屋問題明顯改善後，才簽名完成驗屋。