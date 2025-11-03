屋主20年不漲租！ 租客「恩將仇報」涉性騷遭告縱火報復

台中市 / 綜合報導

縱火燒死母女的許姓男子從事二手車買賣，他向女屋主租屋20多年，屋主還好心將門前的一大片地讓他停放車子，使用的屋子和土地加起來面積超過一百多坪，一個月只租男子8千元，屋主20年也來沒漲過租金，但男子不但不感恩，還多次偷屋主孫女貼身衣物，屋主憤而提告要他搬走，但男子拒絕離開，還手持利器四處徘徊，讓屋主一家困擾不已，雙方原本預定11日對簿公堂，強制男子退租，沒想到卻先發生不幸的憾事。

這是女屋主的二兒子，和妻子、兒子、女兒一家六口和樂融融的畫面，嫌犯許姓男子向女屋主租屋，和二兒子一家六口成了鄰居，屋主不但月租佛心價8千，20年來還不曾漲過房租，女屋主大兒子說：「聽我媽講是(月租)8千塊，20年都沒漲價，因為我們家空地很大，他到處停，我們也都沒有跟他(收費)。」

租客許姓男子從事二手車買賣，屋主讓他免費把車停在家門前土地，房子加好幾個免費車位，少說也有上百坪，每次要漲房租，男子一哭窮屋主就心軟，去年7月租約到期後，也沒強制男子搬走，結果他不但不感恩，今年初還動起屋主孫女的歪腦筋。

女屋主大兒子說：「裝攝影機，錄到他(嫌犯)偷他女兒的內褲，所以有到警察局去報案，性騷擾的這個動作，有這個動作以後，就覺得他這個人不能住在隔壁，所以有強制要求他搬走。」

性騷事件後，屋主一家氣得要許男搬走，他開始拖欠房租，東西也不搬，還故意在門口燒雜物，甚至拿著利器四處徘徊，讓全家人都心生恐懼，原本這個月11日雙方要對簿公堂，強制男子退租，沒想到悲劇先發生。

女屋主大兒子說：「有糾紛以後就開始，那個很極端的動作都出來，整個庭院燒(雜物)很大，火很大，我們大家以為是火災。」記者VS.嫌犯許姓男子說：「你為什麼要縱火，你跟她有深仇大恨嗎，為什麼偷人家內衣褲。」

男子縱火後一度想輕生被救回，他被帶回警局偵訊時一語不發，或許是被告性騷擾讓他懷恨在心，也或許是不甘心被強制搬離，他開車衝撞鐵皮屋縱火，燒死母女，害屋主一家天倫夢碎。

