屋內大小聲被報案！新北3男全進警局 原因曝光

警方將現場3人帶回偵訊，其中周嫌更是名毒品通緝犯（紅圈者）。（圖／翻攝畫面）





新北市海山警分局昨天（7日）晚間接獲民眾報案，板橋四維路一處民宅疑似發生爭吵，警方派員到場時，屋內3名男子還一度不願配合開門，在警方好言勸說下，這才甘願開門，後續查驗身分時，赫然發現其中一名周姓男子竟是名需入獄服刑11個月的毒品通緝犯，另外在屋內查獲海洛因、安非他命等物，隨即將周嫌以及林姓屋主、李姓男子一併帶回偵辦。

據了解，54歲林姓屋主昨天（8日）晚間7時許，與55歲李姓男子、48歲周姓男子一同在住處，疑因講話聲音過大，被鄰居誤以為發生爭吵，因此報警尋求協助。

廣告 廣告

轄區海山分局警方獲報到場時，3人一度不願開門，警方因此通報消防隊到場，一度考慮要破門，後續在警方持續勸說下，3人這才主動開門，後續確認並無吵架情勢。

警方進一步盤查身分時，赫然發現周姓男子竟是上（10）月間發布通緝的毒品通緝犯，須入獄服刑11個月，當場將他逮捕，另外在屋內查獲安非他命與海洛因殘渣袋，一併將現場另外2人帶回偵訊，全案依毒品罪嫌移送法辦，周嫌部分也一併解送歸案。

警方到場勸說屋內3人開門。（圖／翻攝畫面）

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

更多東森新聞報導

三重爭家產殺人！ 她神色哀戚現身殯儀館頻拭淚

詐團車手衝撞警車！ 新北警強勢對空鳴槍逮2車手

帶母辦信託代理人獨漏他！三重男持刀怒砍姊妹 1死1傷

