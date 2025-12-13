屋內放音樂超過24小時...警破門驚見《黑色追緝令》男星陳屍公寓

以飾演惡棍和罪犯角色著稱的演員彼得格林（Peter Greene），於週五在紐約市的家中逝世，享壽60歲。他的經紀人證實了這一消息，但並未透露死因。

彼得格林出生於新澤西州蒙特克萊爾，於二十多歲時開始在紐約展開他的演藝生涯。他憑藉幾部電影中的關鍵角色廣為人知，如《黑色追緝令》中飾演一名施虐狂保安，《摩登大聖》中飾演反派角色「Dorian」，《刺激驚爆點》飾演向犯罪集團通報搶劫機會的線人。他在《震撼教育》飾演偵探，被丹佐華盛頓射擊，他的台詞「親我，寶貝（Kiss me, baby）」成為片中經典。

廣告 廣告

他的經紀人格雷格愛德華茲（Gregg Edwards）表示：「沒有人比彼得更擅長飾演壞人了，但他也擁有大多數人從未見過的溫柔一面，以及一顆像金子一樣大的心。」

根據外媒報導，他的公寓內連續播放著音樂超過24小時，引起警方注意，隨後發現了他陳屍於下東區的公寓內。

除了著名的配角外，格林曾在1993年的電影《Clean, Shaven》中主演，飾演一名患有精神分裂症的人。當時《紐約時報》的影評稱讚格林的表演將角色塑造成一個「引人入勝、飽受痛苦且多變的人物」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導