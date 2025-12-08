屋內狂搖影片曝！日本7.5強震釀23傷「1車墜入坑洞」 出現70公分高海嘯

國際中心／施郁韻報導

日本青森縣東方外海當地時間8日深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），震源深度僅50公里，最大震度6強。總務省消防廳表示，目前23人受傷，多數傷者因物品掉落導致受傷，其中一人傷勢嚴重。岩手縣一度觀測到海嘯高度達70公分。

青森縣發生7.5強震，據日本氣象廳測報資料，最大震度6強落在青森縣，北海道及岩手縣震度達到5強，就連東京都、神奈川縣等震度達到2至3。

日本氣象廳當下立即針對北海道、青森縣、岩手縣發布3公尺海嘯警報，目前已經解除所有地區的海嘯警報及海嘯注意報。氣象廳指出，岩手縣久慈港一度觀測到70公分高的海嘯，其他地區也有高達50公分的海嘯。

根據日本《NHK》報導，總務省消防廳指出，此波地震中，已有23人受傷，其中一人傷勢較嚴重，大部分民眾皆因物品掉落所致，八戶市一間飯店內有多人受傷。此外，有一段道路因強震搖晃塌陷，一輛自小客車不小心墜入，車上50多歲男性自行脫困就醫。

對此，日本首相高市早苗深夜表示，已進入首相官邸，並指示政府各部門齊心協力，以人為本，盡一切努力落實緊急災害應變措施。高市早苗呼籲民眾，注意最新資訊，「一旦感覺地震，請立即做好避難行動準備」。

防衛大臣小泉進次郎表示，約480名居民在八戶空軍基地避難，並已出動18架自衛隊直升機評估災情。

