屋內0度拒開暖氣怕費電！90歲嬤蓋3床棉被睡 兒子「這舉動」超暖心

「老人不捨得開空調，兒子將遙控器帶走」相關話題近日登上微博熱搜。（圖／翻攝自都市現場）

「老人不捨得開空調，兒子將遙控器帶走」相關話題近日登上微博熱搜，引發大量網友討論與共鳴。事件源於大陸安徽省一名90歲高齡老人的生活細節，展現出長輩節儉習慣與子女關懷之間的溫暖互動。

綜合陸媒報導，這名老人因擔心耗電費用，即使在寒冷天氣中也堅持不開空調，夜間甚至蓋著三床被子入睡。老人的兒子王先生表示，家中為老房子，若不開空調，室內溫度幾乎與室外相同，最高也僅在零度左右，甚至可能降至零下，但母親仍一再對家人表示「不冷」。

近日安徽多地出現雨雪與降溫天氣，王先生因不放心母親的身體狀況，特地趕回家中探視。他發現母親仍未開啟空調，於是直接將空調打開，並把遙控器帶走，避免母親再因節省電費而受寒。王先生在受訪時坦言，母親其實很怕冷，只是長期節儉成習慣，總是「騙孩子說不冷」。

王先生表示，等天氣轉暖後，會再回家將空調關閉。相關影片曝光後，不少網友直呼心酸又感動，認為這是許多家庭共同的寫照，也提醒子女多關心長輩生活細節，別讓節省成了健康隱憂。

