屋崙傳奇美足教練遭槍殺 27歲男犯案動機：懷疑遭巫術詛咒

據舊金山紀事報報導，上周涉嫌槍殺屋崙萊尼學院（Laney College）傳奇美式足球教練約翰·比姆（John Beam）的男子，在審訊中向警方表示，他相信比姆對他及他人施以「巫術詛咒」，這成為他犯案動機的一部分。

消息指出，嫌犯是27歲的塞德里克歐文二世（Cedric Irving Jr.），長期對比姆「執著不放」。由於案件敏感，消息人士皆以匿名方式接受舊金山紀事報訪問。

檢方於周一正式提出控告，歐文將於周二上午出庭。66歲的比姆，去年從教練職位退休後仍擔任萊尼學院體育總監。案件發生在上周四中午前，比姆在校內球員更衣室附近遭近距離槍擊頭部，警方形容該行為為「有目標性的攻擊」。

廣告 廣告

警方指出，歐文犯案後逃上了一班自屋崙市中心開往Eastmont購物中心方向的AC Transit公車。警方後續調閱公車監視器及周邊影像，追查嫌犯行蹤；歐文在隨後的訪談中，也承認槍擊了比姆。

歐文於周五凌晨3時15分左右，在聖利安曲（San Leandro）BART站附近落網。警方報告指出，一名阿拉米達縣縣警憑著前一天流出的嫌犯照片，立即辨識出歐文。

報告指出，縣警在攔查時，歐文並未表現出驚訝，還主動表示包內有槍械。隨後他被移交給屋崙警方。歐文於周五下午被送往都柏林的聖塔麗塔監獄（Santa Rita Jail），以謀殺等重罪嫌疑收押。

歐文的父親塞德里克歐文（Cedric Irving Sr.）表示，兒子在Skyline高中11、12年級時曾參加美式足球校隊。比姆曾於1980年代擔任Skyline高中橄欖球總教練，之後轉至Laney。有媒體指出，比姆從未直接執教過歐文，二人關係尚未在警方報告中說明。

比姆曾幫助無數出身貧寒的運動員，成功轉至更高級別的大學或聯賽，如今多名球員更是登上職業體育的賽場。現效力於芝加哥熊隊（Chicago Bears）的懷特（Nahshon Wright）發文：「我的心現在痛到不行。比姆是我遇過最平易近人的人。當我父親遭槍殺時，是他到我家門口敲門，把我和弟弟叫下床，之後的人生就此改變。」

NBA波特蘭拓荒者（Portland Trail Blazers）球星里拉德（Damian Lillard）發文稱：「比姆真的是地道的屋崙傳奇，是個了不起的好人。……在屋崙，有上百個孩子之所以成長為今日的模樣，就是因為他。」

更多世界日報報導

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳