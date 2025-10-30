屋崙加州博物館逾千文物被偷 FBI藝術犯罪小組介入調查

屋崙加州博物館（Oakland Museum of California, OMCA）近日發生重大竊案，超過1000件館藏文物遭竊，失竊物包括珠寶與歷史文物。警方指出，該案件已由聯邦調查局（FBI）專門負責藝術犯罪的特別小組接手調查。

據屋崙警方29日發布的消息，10月15日凌晨約3時30分，有人闖入該博物館位於館外的一處儲藏倉庫，竊走數百件收藏品，其中包括美洲原住民編織籃及多件捐贈藝術品。警方尚未公布該儲藏設施的具體位置，目前尚無人被捕。

屋崙警方表示，案件由屋崙警局與FBI藝術犯罪小組（Art Crime Team）聯合偵辦。這支來自全美約20名探員組成的專業小組，專責調查藝術品盜竊、詐騙、偽造及文物走私等案件。

博物館總裁兼執行董事佛嘉蒂（Lori Fogarty）在聲明中形容這起事件是「一場公然的竊盜行為，剝奪了大眾對加州文化遺產的共同擁有權」。她表示，館方正與屋崙市政府、屋崙警局及FBI密切合作，盡全力尋回被盜物品。

屋崙加州博物館館舍位於屋崙市中心與美麗湖（Lake Merritt）之間，占地約七畝、展館面積達11萬平方呎，收藏涵蓋藝術、歷史與自然科學領域，是灣區重要的公共文化機構之一。

