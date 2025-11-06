屋崙博物館被盜千件藏品 警公布2嫌畫面

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，屋崙加州博物館（Oakland Museum of California, OMCA）的倉儲設施上月被盜走逾千件藏品，屋崙警方周一下午公布監控錄像，畫面顯示有兩名嫌疑人涉嫌偷盜。

根據屋崙警察局發布的影像資料，監控攝像頭捕捉到兩名嫌疑人徘徊於倉庫內：一人戴黑色針織帽配白色面罩，另一人身著藍色連帽衫並佩戴黑色手套。

調查人員呼籲公眾協助辨認兩名嫌疑人。

屋崙警方與聯邦調查局藝術犯罪小組（FBI Art Crime Team）正聯合調查此案。案發於10月15日凌晨3時30分左右，地點位於博物館異地藏品倉儲設施。

警方未透露設施具體位置。紀錄顯示該博物館在屋崙Fruitvale社區Lancaster街400號街區擁有數棟倉庫建築。

據博物館稱，竊賊盜走逾千件藏品，包括歷史紀念品、美洲原住民編織籃、19世紀象牙雕刻工藝品、銀版照片（daguerreotypes）及現代主義金屬首飾。

博物館稱，調查人員認為此次盜竊並非蓄意作案，而是「機會犯罪」，竊賊「趁機進入並拿走了最易獲取的物品」。

該館在上周五發布聲明：「沒有任何跡象表明犯罪分子事先鎖定該設施為博物館倉庫，或專門尋找特定藝術品或文物。」

屋崙加州博物館坐落於美麗湖畔（Lake Merritt），占地11萬平方呎的展館內陳列著豐富的藝術、歷史及自然科學藏品。

「此次損失不僅是OMCA的痛失，更是整個社區的損失，」博物館執行長福加蒂（Lori Fogarty）說，「本館以最嚴肅的態度履行守護加州歷史與文化遺產的責任，將全力追回被盜物品，確保其得以妥善保存，惠及後世。」

警方呼籲知情者聯繫屋崙警方盜竊科（電話：510-238-3951），或通過聯邦調查局網站tips.fbi.gov及熱線1-800-CALL-FBI（225-5324）提供線索。

