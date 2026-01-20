屋頂光電卡關！已公告卻未實施 環團盼今年4月上路（示意圖/本報資料照）

《再生能源發展條例》民國112年修法後，規範一定規模建物設置一定比例屋頂光電，當時立法院附帶決議要求6個月內完成相關子法。地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會以及台灣氣候行動網絡研究中心今日發布聯合聲明，指出《建物光電設備標準》去年底才公告，至今未訂施行日期，令人質疑行政部門是否有落實法律決心，呼籲行政院加速相關核定程序，於今年4月讓《建物光電設備標準》正式施行。

環團提出3項訴求，第一為內政部應公開說明《建物光電設備標準》整體施行規畫與確切施行日期，並就適用樣態與計算方式及可設置位置提出清楚指引與主動釋疑，以避免社會誤解；會銜經濟部，報請行政院儘速發布《再生能源發展條例》第12-1條生效日期。

廣告 廣告

第二為經濟部應儘速完成「受光條件不足」評定機構指定與評定辦法訂定。第三為行政院應加速相關核定程序，於今年4月讓《建物光電設備標準》正式施行，避免持續延誤用電端能源韌性與建築減碳效益政策時程。

針對《建物光電設備標準》，環團表示，雖已納入 A、B、C、D、F、G及H類建物為適用範圍，內政部仍應公告未來所有建物類型不分階段同步施行，落實太陽光電設置義務。此外，該標準目前未將消防安全規範與配套納入制度設計，顯有補強必要。

環團提到，經濟部也應針對依法應設置而未設置、設置後任意拆除，或因維運不當致使設備閒置或廢棄等情形，明確訂定相應罰則與管理指引，確保法規具備實質拘束力。

環團表示，標準也應明定每2年1次的定期檢討機制，包含檢討逐步將義務設置光電建物適用面積從300坪下修至90坪、重新檢視「受光條件不足」建物免設光電作法，要求改以「建置儲能」、「認購公民電廠綠電」等作為替代。

環團強調，《建物光電設備標準》完成公告後，仍須透過社會溝通與制度配套，確保屋頂光電設置義務在建築設計、施工、驗收及後續維運、消防與責任歸屬等層面有效落實。

更多中時新聞網報導

補打9價HPV疫苗 保護力再提升4成

陳姸霏大半年沒拍戲 羞求媽媽金援

小珍妮佛被嫌不夠美錯失角色