屋頂光電子法將上路！專家籲推動「光電建築」，讓城市帶動綠能成長

內政部去年十二月拍板「屋頂光電子法」，規定未來新建物面積達300坪以上，應設屋頂光電。在提升災害韌性、急需再生能源的雙重引擎下，專家呼籲從城市拓展綠能，讓「光電建築」成為下一波再生能源趨勢，才能紓解國內的綠能困局。

國內綠能發展頻頻受阻，去年立法院修正通過「光電環評三法」，從《環境影響評估法》、《發展觀光條例》、《地質法》加嚴地面型光電審查，迫使地面光電開發停擺。不過，長年深耕綠建築領域的台灣綠領協會理事長陳重仁則觀察，「綠能本身沒有問題，只是被放錯地方。」他認為，危機即轉機，「如果光電能轉彎、進入城市，就是另一個新的機會。」

眼看目前國內再生能源發電占比僅約12%，距離2026年目標20%還有很大缺口，陳重仁強調，光電轉往城市發展就是解方之一。尤其，屋頂型光電沒有額外的土地成本，較容易社會溝通，爭議也相對低。

屋頂光電將穩定成長 業者籲：應建立統一巡檢制度

從數字來看，屋頂光電確實也是目前的衝刺主力。截至經濟部能源署2025年10月的統計，光電總設置量為15.1GW，其中64%就是屋頂光電。而在屋頂光電優先的政策之下，內政部2025年12月再拍板新法規，公告《建築物設置太陽光電發電設備標準》（屋頂光電子法），要求未來新建、增建、改建建物的建築面積，若達到300坪（1000平方公尺）以上，每6坪（20平方公尺）就必須設置1KW（瓩）的太陽光電，盼持續擴大屋頂光電的設置。正式施行日期則由行政院另行訂定。

內政部預估，每年約有1成新建物符合條件，從面積來看，約佔全國新建屋頂面積總量的80%，年可增加660MW屋頂光電，換算下來相當於20萬戶的家庭用電量。

隨著光電子法即將上路，陳重仁也看好城市光電的發展。他指出，光電建築不只是淨零減碳，更是提升防災韌性的要角。當發生緊急災害、導致大規模停電時，散落在大小建築的太陽能板，若搭配儲能設施，就是一個個小型電廠，讓民間用戶能維持基本電力，落實能源自主。

而因應屋頂光電數量將穩定成長，太陽光電暨儲能品質安全協會理事長林志欣則建議，政府未來還應訂定全國統一的「屋頂光電巡檢制度」，確立包括運作效能、消防防火、建築安全等檢查項目，並可交由專業協會來每年巡查認證。「就像大樓的電梯，每年依法都要有巡檢一樣。」他強調，每年定檢品質安全，才能讓民眾放心與太陽能板共處。

屋頂光電、圍牆光電⋯專家籲推動「光電建材」展現綠能多元形式

「其實不只是屋頂光電，太陽能板還能融入建築設計，」陳重仁認為，在政策及相關需求帶動之下，未來光電版更有機會在國內成為正規的建材，也就是BIPV（建築整合型太陽能）。

簡單來說，BIPV是把太陽能板視為建材的一部分。透過符合安全及專業規範的設計，讓太陽能板成為建築物的「外牆」、「屋頂」、「圍牆」、「窗戶」，也就是「屋頂光電」、「圍牆光電」等多元形式，藉此達到隔熱及發電的雙重效益，是綠建築的未來趨勢。

放眼歐、美、日等國，早已經出現不少BIPV實例，例如美國時代廣場4號（4 Times Square）康泰納仕大樓、德國自由堡太陽能辦公大樓、Apple加州總部、荷蘭EDGE地產開發商辦公大樓、日本東京青海區電信中心大樓等。

位於荷蘭阿姆斯特丹的The Edge辦公大樓，於2015年完工，是多家知名企業包括Deloitte等的辦公地點。The Edge被譽為全球最智慧的建築之一，不只有屋頂光電，還在大樓立面裝設560片的太陽能板，可滿足建築物約80％的電力需求。

反觀台灣，由於政府尚未確立BIPV的合規性標準，國內還沒有BIPV市場。不過陳重仁透露，國內早就有光電大廠看準海外BIPV市場、已經在出口光電建材。從實績來看，台灣業者並非沒有技術能力，只是需要光電及建築的跨領域合作，以及政府的明確規範，「台灣的光電產業，絕對有這個潛力，也將是一個全新的機會。」

若台灣未來要透過BIPV達到淨零轉型，他認為，建築業和光電業的合作是首要之務，可以由建材業來主導開發BIPV產品，並密切與光電模組業者合作，研發像是大樓的立面光電、玻璃帷幕光電。同時，政府必須建立BIPV的防火、安全認證等把關機制，也可以提供獎勵誘因，加速綠能與建築的結合。

當光電進入城市，不僅是落實國家及產業淨零目標，務實來說，對民眾也能提升能源自主與防災韌性，而具有設計感的光電建築，更有機會翻轉大眾對於光電的印象。

屋頂光電子法只是第一步，相關部會未來還應合作，建立屋頂光電的巡檢機制、甚至光電建材的應用規範，才可能讓再生能源健全發展。





