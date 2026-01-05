屋頂光電子法將上路！專家籲推動「光電建築」，讓城市帶動綠能成長
內政部去年十二月拍板「屋頂光電子法」，規定未來新建物面積達300坪以上，應設屋頂光電。在提升災害韌性、急需再生能源的雙重引擎下，專家呼籲從城市拓展綠能，讓「光電建築」成為下一波再生能源趨勢，才能紓解國內的綠能困局。
國內綠能發展頻頻受阻，去年立法院修正通過「光電環評三法」，從《環境影響評估法》、《發展觀光條例》、《地質法》加嚴地面型光電審查，迫使地面光電開發停擺。不過，長年深耕綠建築領域的台灣綠領協會理事長陳重仁則觀察，「綠能本身沒有問題，只是被放錯地方。」他認為，危機即轉機，「如果光電能轉彎、進入城市，就是另一個新的機會。」
眼看目前國內再生能源發電占比僅約12%，距離2026年目標20%還有很大缺口，陳重仁強調，光電轉往城市發展就是解方之一。尤其，屋頂型光電沒有額外的土地成本，較容易社會溝通，爭議也相對低。
屋頂光電將穩定成長 業者籲：應建立統一巡檢制度
從數字來看，屋頂光電確實也是目前的衝刺主力。截至經濟部能源署2025年10月的統計，光電總設置量為15.1GW，其中64%就是屋頂光電。而在屋頂光電優先的政策之下，內政部2025年12月再拍板新法規，公告《建築物設置太陽光電發電設備標準》（屋頂光電子法），要求未來新建、增建、改建建物的建築面積，若達到300坪（1000平方公尺）以上，每6坪（20平方公尺）就必須設置1KW（瓩）的太陽光電，盼持續擴大屋頂光電的設置。正式施行日期則由行政院另行訂定。
內政部預估，每年約有1成新建物符合條件，從面積來看，約佔全國新建屋頂面積總量的80%，年可增加660MW屋頂光電，換算下來相當於20萬戶的家庭用電量。
隨著光電子法即將上路，陳重仁也看好城市光電的發展。他指出，光電建築不只是淨零減碳，更是提升防災韌性的要角。當發生緊急災害、導致大規模停電時，散落在大小建築的太陽能板，若搭配儲能設施，就是一個個小型電廠，讓民間用戶能維持基本電力，落實能源自主。
而因應屋頂光電數量將穩定成長，太陽光電暨儲能品質安全協會理事長林志欣則建議，政府未來還應訂定全國統一的「屋頂光電巡檢制度」，確立包括運作效能、消防防火、建築安全等檢查項目，並可交由專業協會來每年巡查認證。「就像大樓的電梯，每年依法都要有巡檢一樣。」他強調，每年定檢品質安全，才能讓民眾放心與太陽能板共處。
屋頂光電、圍牆光電⋯專家籲推動「光電建材」展現綠能多元形式
「其實不只是屋頂光電，太陽能板還能融入建築設計，」陳重仁認為，在政策及相關需求帶動之下，未來光電版更有機會在國內成為正規的建材，也就是BIPV（建築整合型太陽能）。
簡單來說，BIPV是把太陽能板視為建材的一部分。透過符合安全及專業規範的設計，讓太陽能板成為建築物的「外牆」、「屋頂」、「圍牆」、「窗戶」，也就是「屋頂光電」、「圍牆光電」等多元形式，藉此達到隔熱及發電的雙重效益，是綠建築的未來趨勢。
放眼歐、美、日等國，早已經出現不少BIPV實例，例如美國時代廣場4號（4 Times Square）康泰納仕大樓、德國自由堡太陽能辦公大樓、Apple加州總部、荷蘭EDGE地產開發商辦公大樓、日本東京青海區電信中心大樓等。
位於荷蘭阿姆斯特丹的The Edge辦公大樓，於2015年完工，是多家知名企業包括Deloitte等的辦公地點。The Edge被譽為全球最智慧的建築之一，不只有屋頂光電，還在大樓立面裝設560片的太陽能板，可滿足建築物約80％的電力需求。
反觀台灣，由於政府尚未確立BIPV的合規性標準，國內還沒有BIPV市場。不過陳重仁透露，國內早就有光電大廠看準海外BIPV市場、已經在出口光電建材。從實績來看，台灣業者並非沒有技術能力，只是需要光電及建築的跨領域合作，以及政府的明確規範，「台灣的光電產業，絕對有這個潛力，也將是一個全新的機會。」
若台灣未來要透過BIPV達到淨零轉型，他認為，建築業和光電業的合作是首要之務，可以由建材業來主導開發BIPV產品，並密切與光電模組業者合作，研發像是大樓的立面光電、玻璃帷幕光電。同時，政府必須建立BIPV的防火、安全認證等把關機制，也可以提供獎勵誘因，加速綠能與建築的結合。
當光電進入城市，不僅是落實國家及產業淨零目標，務實來說，對民眾也能提升能源自主與防災韌性，而具有設計感的光電建築，更有機會翻轉大眾對於光電的印象。
屋頂光電子法只是第一步，相關部會未來還應合作，建立屋頂光電的巡檢機制、甚至光電建材的應用規範，才可能讓再生能源健全發展。
更多今周刊文章
築間股價「170元→33元」暴跌8成！問題出在哪？董座認「彎路走太多」，未來不做這件事
0050配息1元、除息發息日出爐！股價創分拆新高...66.95元還能買？達人給3組數字：或許不存在高點
哪一種運動，降血糖效果最好？榮總醫揭「糖尿病最強處方箋」：走路加做「這1事」，血糖下降速度比加藥還快
其他人也在看
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
挑戰寒流等級！吳德榮揭「最冷時間點」：平地恐跌破5度
冷爆！氣象專家吳德榮指出，周二（6日）強烈大陸冷氣團南下，由於環境逐漸偏乾且伴隨強烈輻射冷卻效應，在周三至周六平地最低溫恐跌破5度大關。民眾需特別留意，這波冷空氣極有機會達到「寒流」標準，成為入冬後最強勁的低溫考驗。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2
今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團
午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
東北地區晚間20：58發生有感地震
地牛翻身！今（3）日20：58在東北區域發生有感地震，這起地震的規模和震度，稍後氣象署將有詳細的地震報告。責任編輯／蔡尚晉更多台視新聞網報導墨西哥6.5強震釀2死...民宅、道路多處崩塌 餘震逾500台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
氣溫溜滑梯！最凍跌破5度 這3天挑戰首波寒流
【緯來新聞網】今（5日）輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷、日夜溫差大，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚起氣緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
明天又要變冷了！新一波冷氣團來勢洶洶 各地降溫情況一次看
即時中心／高睿鴻報導相較於過去幾天的低溫，今（4）早全台多地的溫度大幅拉升，比起清晨仍相當寒冷，顯示日夜溫差極大。而氣象署預報員曾昭誠則說明，雖然前一波大陸冷氣團已減弱，使溫度逐漸回暖，但下一波強烈冷氣團即將到來，從明（5）天起就會逼近北台灣，預計至少影響到1月9日；明天北部、宜蘭高溫又會降回20度以下，中南部受影響時間較晚，但進入中後期，各地最低溫都可能降至10度上下，北部多數時間也僅有15度左右。民視 ・ 1 天前 ・ 4
凍番薯了！氣象署低溫特報 9縣市今晚至明晨冷爆跌破10度
中央氣象署今（3）日下午發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，今晚至明（4）日上午新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及金門縣等9個縣市局部地區有10度以下氣溫發生的機率，氣象署對上述地區發布黃色燈號警報。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
3：52地牛翻身！規模4.4「極淺層地震」 最大震度宜蘭4級、新北3級
今天（4日）凌晨3點52分發生有感地震，根據中央氣象署地震報告指出，這起地震的震央位於北緯24.7度，東經121.76度，即在宜蘭縣政府南方3.4公里 ，位於宜蘭縣五結鄉，芮氏規模4.4，地震深度8.8公里。各地最大震度如下：三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
強烈大陸冷氣團南下全台低溫！一圖看懂7天天氣
強烈大陸冷氣團南下全台低溫！一圖看懂7天天氣EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 1
明冷空氣襲「挑戰寒流」！急凍5天低溫探7度 專家示警：3大地區恐更冷
今（4）日強烈大陸冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻影響，各地依然偏冷，白天氣溫回升，應留意西半部及東北部日夜溫差大。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，下一波冷空氣預計明日午後再度南下，強度挑戰「寒流」，且輻射冷卻效應會相當明顯，各地夜晚至清晨將出現7至10度的極端低溫，早出晚歸要注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
小心8級強風！「11縣市」黃燈告警 冷到懷疑人生
交通部中央氣象署於4日下午4點27分發佈的陸上強風特報，受到增強的東北風影響，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣、澎湖縣及連江縣等地區，預計將出現平均風速6級以上或陣風8級以上的情況，並已發出黃色燈號警告。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
今晨低溫跌破5度！下週「雨+冷」齊發 專家曝最冷時段
今晨低溫跌破5度！下週「雨+冷」齊發 專家曝最冷時段EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
把握今日好天氣 下波冷氣團明殺到急凍5天
強烈大陸冷氣團今（4）日稍減弱，…民報 ・ 1 天前 ・ 1
低溫剩7度！北東、恆春冷雨纏綿最久到週末 山區道路防結冰
另1波強烈大陸冷氣團即將到來，同時有輻射冷卻影響，局部最低溫在下探7度，北部、宜蘭需先注意降溫狀況。另北部、東半部與恆春半島有降雨機率，天氣預計到週末才會好轉。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2
今晚有雨「這天起」氣溫驟降冷到週末 恐跌破5度創入冬新低
今日各地預測氣溫如下：北部9至22度、中部8至27度、南部9至28度、東部7至27度。氣象模式顯示，明日白天起天氣逐漸轉晴，強冷空氣接續南下，全台氣溫明顯驟降，越晚越冷。週三（7日）至週六（10日）清晨，強冷空氣持續籠罩，雖整體強度與上一波相近，但在晴朗穩定的條件下，輻...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 1
天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病
生活中心／馬聖傑、嚴凱 台北報導這幾天，民眾外出，明顯感受到溫度真的很低！外出真的包得緊緊緊，但這不是溫度最低的時候。氣象署預估，未來還有更強烈的大陸冷氣團，全台溫度將繼續往下探！有醫師提醒，天氣冷的時候，室內溫度非常重要！因為室內猝死機率比室外高，不僅出門要穿得多一點，在家裡也得做好保暖工作。大鍋冒著熱氣，熱騰騰的米粉湯，各式各樣的黑白切，不管天氣多冷，喝上一口熱湯，真的有夠暖胃。中央氣象署針對18個縣市發布低溫特報，但這幾天還不是最冷的時候，未來一週還有另一波，強烈大陸冷氣團，冷空氣持續南下，全台氣溫會像溜滑梯一樣繼續往下探，民眾外出得包得更緊。天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病。（圖／民視新聞）民眾：「一般年紀大的，應該要洋蔥式的（穿搭）吧，（在家裡的話）我都喝溫開水，那穿襪子還是會穿一些薄薄的外套。」民眾：「洋蔥式穿搭，襪子啊腳踝或是脖子包厚一點，（在家）就穿一個在家裡的大外套，然後穿去床上睡前都喝熱湯。」要對抗低溫，保暖工作真的得做好，消防署從跨年當天統計到1月3號，通報非創傷性到院前心肺功能停止的報案，這四天就有123件，救護案件，雖然不一定跟天氣變冷有關，但民眾還是得多加留意，因為低溫容易誘發心血管疾病發生，特別是清晨5到6點，以及晚上8到9點，是急性心肌梗塞與中風的高風險時段，不僅出門要穿得暖，室內溫度也得注意，最好保持18到20度左右。天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病。（圖／民視新聞）台安醫院心臟內科醫師林謂文：「室內猝死的機率會比室外，還要來得更高，清晨的時候起床的時候，這時候在被窩的溫度，如果是接近30度，可是在臥室可能只有20度，這時候溫差變化劇烈，就有可能產生所謂的，對身體產生一定程度的衝擊，血壓會突然上升，這時候就容易發生一些，心腦血管的意外事件。」溫差變化劇烈，血管收縮、血壓上升，不管一般民眾或是高風險族群，都得特別注意。原文出處：天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病 更多民視新聞報導零食藏有「3大傷腎炸彈」 醫囑吃多恐心臟驟停！日知名軟糖公司出護手霜「包裝一模一樣」 台灣遊客誤吃嚇壞：太像了冬季心房顫動進入高峰期 醫解析關鍵對策民視影音 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
9縣市低溫特報！入夜急凍探10℃↓ 下波冷空氣恐「創最冷紀錄」
今（3）日受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署持續發布低溫特報，提醒今日下午至明日上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。不過專家提醒，這一波冷空氣仍可能不是最冷，預估下週還會有一波更強的冷空氣南下，屆時有機會刷新近期低溫紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
今晨4.8°C冷爆！明天冷氣團再增強 恐升級寒流
【高沛生／綜合報導】強烈大陸冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻明顯，各地依然偏冷，新竹縣關西測得全台最低溫4.8°C。白天氣溫回升、天氣大致穩定，但日夜溫差大。氣象署提醒，明天起再有一波冷空氣南下，影響時間長，後續不排除升級為寒流，請留意最新預報與低溫、強風警示。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
還沒冷完！挑戰入冬首波寒流 最凍6天時間點曝
還沒冷完！挑戰入冬首波寒流 最凍6天時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1