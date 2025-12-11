屋頂光電挨批放水 內政部改口

內政部長劉世芳日前翻轉新建物強制裝設太陽光電政策，要讓民間建物豁免。挨批後，內政部修改說法。（本報資料照片）

內政部長劉世芳日前翻轉新建物強制裝設太陽光電政策，要讓民間建物豁免，身為執政黨一員，卻打壓綠電，讓環團痛罵屋頂光電量將大減9成。經濟部昨也不支持，說立場就是希望維持原版。內政部隨後修改說法，說草案會如期年底公布，納管對象不會「排除民間建築物」。

經濟部2023年推動《再生能源發展條例》完成立法，給予「建物強制設太陽光電」法源，內政部今年初預告《建築物設置太陽光電發電設備標準》草案，規範新增及改建建物，只要1000平方公尺（300坪）以上，每20平方公尺須設置1瓩太陽能板，相當300坪就要設50瓩容量光電，涵蓋所有大型集合住宅、商辦、賣場、工廠。

但法案遲遲不上路，劉世芳日前竟在立法院表示，接獲許多民間單位意見，確定標準年底不會上路，且初期只會包括公有建物與工廠，不會涵蓋一般民間住宅。

這說法與當初政策立法相違背，引發民團痛斥走回頭路，將使新增屋頂光電量大幅減少9成。一位光電大廠高層昨怒批，劉世芳說法與政府2050淨零建築目標背道而馳，對光電業更是打擊。如民間與商業大樓不強制，等於一年會少掉7％至8％光電容量，影響很大。

地球公民基金會議題部專員林冠伶說，《建物光電設備標準》草案3年來召開8次研商會議、至今未實施，劉世芳還稱要限縮範圍至公共建築及工廠，令環團難以接受。

她說，原估算未來新增光電裝置容量為170MW，年減碳量17萬餘公噸，若排除一般住宅，裝置容量下降至88MW。無法接受內政部退縮，能源議題也牽涉經濟部，盼兩部會強化橫向溝通，並接納環團意見，使原草案在今年上路。

經濟部能源署對此表示，目前未接獲內政部來函說要修改，該部立場就是希望維持原版。如內政部來溝通，會表達這樣的意見。

對於政策紛擾，內政部昨澄清與經濟部政策一致，已於12月10日發文經濟部，預計年底前發布。標準就是維持原來建築面積1000平方公尺以上新建物門檻，無「排除民間建築物」情事，也沒有要「分階段施行」。