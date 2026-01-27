屋頂光電新制8月上路 鄭麗君：公部門先推動

大樓屋頂鋪滿光電板，台北信義新城社區10棟大樓，總裝置容量達到145瓩，每年可帶來近百萬元電費收入，任內積極推動的前主委表示，設置後解決漏水問題，更讓建築物降溫。

台北市信義新城前主委陳有鵬表示，「頂樓的住戶的室內也可以降溫，降溫的話也就是可以省下很多的夏天的電費。」

發綠電又能讓大樓省電，接下來政府要積極推動的就是屋頂型光電，上午在環境部的論壇，行政院副院長鄭麗君宣示，公部門要率先來推動，包括國營企業在內。

行政院副院長鄭麗君指出，「從這個已建置跟未來潛在可建置的，我們總量可以超過1個GW，這個是非常重要的一個目標。」

環團樂見政府帶頭，希望盡可能極大化，甚至將來也納入地方政府的屋頂。

而針對8月起，新建或改建等建築面積達1000平方米，就要設置屋頂光電，環團也則認為是往前跨一步，但卻忽略現今的小宅趨勢。

綠色公民行動聯盟研究員劉如意表示，「現在多數的住宅小宅化的趨勢上，它還是一個過大的面積，所以我們會希望這樣的標準未來會有，所謂的可能1年或2年的檢討的機制。」

而信義新城的成功案例，前主委表示現在難以複製，由於主管機關限縮集合式住宅相同地號，視為同一個申請案，導致只能適用較低的躉購費率，降低經濟誘因，恐怕不利推廣。

陳有鵬表示，「對集合住宅來講是非常的不公平，辦法一修訂以後就完全推不動，它的建置成本太高，因為它全部的材料都要用吊車吊上來。」

對於民間的憂慮，尚無法取得能源署回應，而政府本希望2025年光電裝置容量可達20GW，但地面型屢屢引發爭議，最後只達15.4GW。現在行政院也希望增設「立面型光電」，如同建築研究所外牆光電板，鄭副院長指出，將透過老宅延壽計畫來鼓勵，立面型能隔熱並防止磁磚脫落。