屋頂型光電規範今年8月上路 鄭麗君：由政府部門會帶頭示範

[Newtalk新聞] 行政院副院長鄭麗君今（27）日表示，屋頂型太陽光電相關規範已於去年底公告，並將於今年8月正式上路。根據經濟部盤點，公部門含國營事業的屋頂型光電，包括已建置及未來可建置光電的總量超過1GW (百萬瓩)，等同一個GW等級的綠電發電規模，期盼由政府部門會帶頭示範，做為表率。

環境部今天召開「2026年政府永續長聯盟論壇」，鄭麗君以行政院永續長身份出席致詞，做了以上表示。今天包括內政部、交通部、財政部等部會次長以及多個地方政府的副縣市長也到場，論壇聚焦太陽光電布建、深度節能、建築能效制度及環境韌性治理等議題。

鄭麗君說，太陽能光電是2050淨零轉型的重要課題，如何在兼顧公共利益與社會溝通的前提下，讓光電穩健發展是一大重點，政府除了推動地面型光電，近來也積極推動屋頂型光電加速布建，預計8月正式上路，公部門必須率先做好示範，並期待各縣市政府共同努力，朝公有屋頂光電極大化的目標邁進。

她指出，未來新建建築面積達1,000平方公尺以上，將要求設置屋頂型太陽光電，相關規範同樣預計於今年8月上路。在既有建築方面，內政部結合「老宅延壽計畫」，於改善結構安全、管線更新及無障礙設施的同時，鼓勵設置屋頂型或立面型太陽光電，不僅具隔熱與保護效果，也可以降低外牆磁磚剝落風險，並增加能源韌性。

鄭麗君表示，「節能是第一能源」，深度節能仍是減碳最具即時效益的策略。經濟部去年推動節能成果，目標達成率達106%，共節省108.95億度電，相當於262萬戶家庭年用電量。未來中央與地方仍須合作深度節能，推動近零轉型的核心政策。

至於氣候調適部份，鄭麗君說，除了減碳轉型以外，也必須正視極端氣候下的調適挑戰。在水資源方面，行政院已成立「水及流域永續治理推動小組」，並提出為期六年的行動計畫，透過整合氣候、水文、水土林及都市排水等資料，以系統性思維推動全流域治理，提升國土整體韌性。

最後，鄭麗君表示，「政府永續長聯盟」是一個重要的制度平台，透過跨部會與中央地方交流合作，期盼凝聚共識並提出具體行動方案，讓政府成為推動永續與淨零轉型最具說服力的力量。

