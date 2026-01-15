屋頂掃射槍聲狂響20秒！示威者冒死偷傳星鏈 揭伊朗部隊6城開火實況

伊朗德黑蘭爆發反政府抗議活動，警方1月8日朝人群發射催淚瓦斯。（美聯社）



即使伊朗當局封鎖網路，仍有人冒死記錄街頭實況並用星鏈將其上傳，揭露安全部隊對抗議人群開火的血腥場面。在影片中，抗議者不斷高喊「哈米尼去死」、「打倒獨裁者」的聲音，隨即傳來的是連續數十秒的槍聲，街道上的人群四散奔逃。伊朗一家太平間的遺體多到只能放到庭院等待親人認領，而這場抗議至今已有超過2500人喪生。

近期網路上流傳許多關於伊朗抗議的相關影片，展現了伊朗人民付出性命也要上街抗議的決心。由於該國的網路服務已被當局中斷，伊朗數位權利活動人士指出，大部分影片可能是透過走私的星鏈（Starlink）上傳的，而當局也試圖干擾這個在伊朗屬於非法擁有和使用的星鏈服務。

華盛頓郵報審查部分影片後發現，伊朗至少有6個不同城市的安全部隊朝抗議人群開槍。其中一段影片顯示，在德黑蘭一條昏暗的街道上，有人從屋頂朝著逃跑的抗議者連續開槍，槍聲持續了大約20秒後短暫停歇，隨即傳來「哈拉米去死」、「獨裁者去死」、「不要害怕」、「我們都在一起」的呼喊聲，之後槍聲再度持續響起數十秒，街道上的人群四散奔逃。在這段6分鐘的影片裡，至少聽到了262次槍聲。哈米尼是伊朗最高領導人。

另一支在1月8日流傳開來的影片顯示，在距離伊拉克南部邊境僅1.5英里（約2.41公里）的阿巴丹（Abadan）街道上，10多名全副武裝、穿著防暴裝備的安全人員沿著街道衝鋒，對平民開槍。身穿便服的民眾跟在他們後面，撿起地上的物品朝這些警察投擲。期間，有一名安全人員還將武器指向拍攝者的方向，隨即開槍射擊。

在距離阿巴丹將近400英里（約643.7公里）的地方，伊朗南部城市內里茲（Neyriz）的安全部隊也對一群平民開火。這段自1月6日開始在網路上流傳的影片顯示，抗議者與警方之間的距離不到100英尺（約30.5公尺），隨著槍聲突然響起，平民群眾四散奔逃。鏡頭劇烈左右晃動，只捕捉到匆忙奔跑的雙腳、槍聲，以及此起彼落的尖叫聲。

其中一段來自德黑蘭的影片中，在持續不斷的槍聲中，可以聽到一名抗議者焦急地喊著，「錄下來、錄下來、錄下來。」拍攝者似乎蹲在一輛車後方，把手機高高舉起。另一個人警告說，「把手機放下來，他們會射你的手，他們裡面有狙擊手。」

霰彈槍、AK步槍齊上陣 伊朗逾2500人喪生

武器追蹤獨立組織「衝突軍備研究所」（Conflict Armament Research）主任簡森瓊斯（N. R. Jenzen-Jones）檢視華盛頓郵報所觀看的影片後分析，伊朗安全部隊大多使用霰彈槍朝抗議者開火，這類武器可發射實彈與橡膠子彈；影片中還可看到安全部隊使用通常只會發射實彈的AK系列步槍。

許多影片也揭露這起抗議的傷亡有多慘重。其中幾支影片顯示，德黑蘭一間名為卡里扎克法醫中心（Kahrizak Forensic Medical Center）裡，庭院裡至少擺滿了上百個裝著遺體的屍袋，等待親朋好友確認身分。

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）估計，自去年12月28日抗議活動爆發以來，已有超過2500人喪生，其中包括147名安全部隊成員。

