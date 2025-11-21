屋頂燒破洞！ COP30展館突火警 中斷氣候協商

在巴西貝倫舉行的COP30氣候高峰會上，東非館附近發生火災，導致大量人員被迫撤離。（圖／路透社）





聯合國氣象峰會COP30正在巴西舉行，沒想到今天會場卻傳出火警，現場火勢相當大，展館屋頂還被燒破一個洞，數以萬計的民眾被大批撤離，氣候協商也緊急中斷，幸好沒有人員傷亡。

熊熊烈火不斷翻騰，火舌延著棚架一路竄燒。天花板的布幕，被燒得一片一片掉落，像火雨般直直砸向地面。

保安人員：「快走快走。」

聯合國氣候峰會COP30正在巴西舉行，沒想到當地時間20號，會場的一處展館，突然發生火災，展館屋頂被燒破一個洞，走道濃煙瀰漫，數以萬計的民眾也被緊急疏散。

目擊者蓋比：「我當時完全不知道該怎麼出去，我當時有點懵了，大家都在跑，都在喊著火了，但我根本看不到任何出口。」

消防隊抵達時，會場內外已經滿是濃煙，火勢隨後獲得控制，目前沒有傳出人員傷亡，起火原因仍在調查當中。

