嘉義縣發生一起鄰里糾紛，一名住戶因不堪隔壁住家傳出的異味，放置工業風扇進行反制，卻引發對方不滿。雙方衝突升級，最終導致鄰居的女婿半夜前來砸毀門窗。環保局接獲陳情後前往稽查，現場既未發現異味也未測得噪音超標。鄰里間長達20多年的嫌隙，從異味、噪音問題演變成暴力破壞行為，雙方各執一詞，讓原本單純的生活環境爭議變得更加複雜。

屋飄異味受不了！她放工業風扇狂吹惹鄰怨遭報復。（圖／TVBS）

這起鄰里糾紛源於兩戶住家之間的環境問題。被砸窗的住戶表示，因為家中非常炎熱，加上鄰居家傳出異味，才會在屋內擺放多台電風扇，其中包括開到最大風量的工業風扇。她解釋道：「我們這房子很熱，我說真的非常熱。」

鄰里間的嫌隙，引發衝突，警方和環保局人員到場調解，雙方各執一詞。（圖／TVBS）

而被指控住家有異味的鄰居則抱怨風扇的噪音影響他們正常生活，表示：「電風扇拿到那個閣樓，對我們吹過來，我們徹夜難眠，吵了20多年了。」這顯示雙方的問題由來已久，長期積怨導致衝突不斷升級。嘉義縣環保局長張輝川說明，環保局接獲民眾陳情後立即派員進行稽查，但現場既未發現異味問題，也未測得噪音超標情形。然而，環保局的調解並未能平息雙方的紛爭。

事件最終演變成暴力行為，被砸窗住戶指出：「他女婿來砸我們的啦，警察說的。」原來破壞門窗的並非直接當事人，而是住在隔壁村的鄰居女婿，疑似為替岳父抱不平而採取報復行動。當被問及此事時，當事鄰居則表示不知情：「這我不知道。」

鄰里糾紛若未能及時妥善處理，可能會演變成更嚴重的衝突。從最初的環境問題，發展到使用風扇對抗，最後甚至引發破壞行為，顯示出溝通不良及長期積怨可能導致的惡劣後果。

