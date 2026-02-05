屋馬三品牌推新年菜單 享美食再抽雙人套餐

▲屋馬餐飲集團迎接 2026 馬年，三品牌新年限定菜單同步登場，邀請民眾新春團圓開席。（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 迎接 2026 馬年春節，台中屋馬餐飲集團集結旗下屋馬燒肉、涮屋馬與金韓食三大品牌，攜手推出多款限定菜單，從燒肉、鍋物到韓式料理，以澎湃料理與滿滿年節儀式感，邀請消費者走進屋馬歡聚享美食，還有機會抽中雙人套餐好禮。

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，屋馬希望透過美食料理，為每一位消費者創造美好記憶。迎接金馬年推出的新菜單，以「分享、熱鬧與溫度」為核心，要讓走進屋馬各品牌的消費者，不只是吃得豐盛，更能感受到被好好款待的幸福感。

▲厚切戰斧豬排以炭火直烤，外酥內嫩，成為屋馬燒肉年節聚餐的亮點主菜。.（圖／業者提供）

屋馬燒肉新年限定菜單亮點是，推出氣勢十足的厚切戰斧豬排外，更以「一次品嚐五大產地肉品」為套餐核心概念，嚴選來自日本、澳洲、美國、西班牙、台灣與北歐食材，諸如有日本和牛、牛舌、美國安格斯牛、西班牙伊比利豬，到精選海鮮與特色熟食一次到位，再搭配茂谷柑果香腸的清新果香點綴，山珍海味都能完整品嚐，成就一桌適合共享的澎湃團圓盛宴。

屋馬燒肉同步推出雙重活動，自 2 月 11 日起至 2 月 28 日，凡點購新年限定套餐，並拍照上傳至屋馬燒肉 Facebook 指定貼文留言處，即可參加抽獎，有機會獲得屋馬餐飲集團餐券。大年初一至初六新年期間，凡點購新年限定套餐，還可獲得一張「馬吸熟友」刮刮樂，有機會刮中最大獎日本和牛板腱，讓新年聚餐不只吃得過癮，也把好運一起帶回家。

▲金韓食推出新年限定的「元氣人蔘套餐」，以五道韓味小菜揭開序幕，搭配蔥絲沙拉、人蔘雞湯及韓式香烤牛肋條等，澎湃豐盛。（圖／業者提供）

涮屋馬主打「暖鍋開運」，以人蔘雞湯等招牌湯底，搭配日本和牛與頂級海陸食材，三五好友圍著熱鍋慢慢涮、細細聊，也是一種幸福。活動期間，凡至涮屋馬點購新春開運套餐，拍下新年開鍋的團圓畫面並上傳至涮屋馬 Facebook 粉絲專頁指定貼文留言區，即可參與抽獎，有機會獲得涮屋馬雙人套餐餐券。

金韓食推出新年限定的「元氣人蔘套餐」，以五道韓味小菜揭開序幕，搭配清爽開胃的蔥絲沙拉、經典雜菜冬粉與暖心人蔘雞湯，還有韓式香烤牛肋條、豬五花烤肉與外酥內嫩的海鮮煎餅，層層堆疊的風味讓聚餐節奏自然升溫，特別適合三五好友與家人共享。

活動期間內，凡至金韓食點購新年元氣套餐，拍攝餐點照片並上傳至金韓食 Facebook 指定貼文，即可參與抽獎，有機會獲得金韓食韓雞湯雙人套餐餐券（價值新台幣 1,980 元），共抽出三組。

屋馬餐飲集團表示，在這個屬於團圓與祝福的日子，陪伴更多親朋好友享美食是不錯的選擇。更多活動與餐點資訊，歡迎至「屋馬燒肉」、「涮屋馬」、「金韓食」Facebook 與 Instagram 官方粉絲專頁查詢。

