屋馬旗下韓式品牌值得吃嗎？金韓食開箱：韓式雞湯、牛肋條烤肉實測，小菜吃到飽真的有誠意

金韓食是由屋馬集團打造的韓式料理品牌，主打「貼近台灣人口味的韓食新風貌」，金韓食套餐主角以：「韓雞湯、馬鈴薯排骨湯、牛肋條烤肉、豬五花烤肉、熔岩炸雞」為主，保留韓國料理的靈魂風味，卻不會過於刺激、重辣重鹹。

其實金韓食剛開幕時我就想來吃了，不過當時評價有些兩極，加上金韓食價位偏高，所以觀望了一段時間，後來發現網路金韓式正面評價居多後，決定實際來吃看看金韓食表現如何~

台中｜金韓食

▼金韓食位於台中市西區臺灣大道二段與文心路三段交叉口、加油站旁，搭捷運於「市政府站」下車步行2~5分鐘即可到達。如果開車前往，目前金韓食沒有特約停車場，可找附近的付費停車場停放。

台中｜金韓食

▼金韓食紅色的建築外觀非常顯眼，新年聖誕期間還有聖誕老人在攀爬很可愛~

台中｜金韓食

台中｜金韓食

台中｜金韓食

▼金韓食空間延續紅色系為主軸，搭配原木色與藍色元素點綴，鮮明又帶點設計感。

台中｜金韓食

台中｜金韓食

台中｜金韓食

▼餐廳有兩個樓層，我們這次坐二樓，木質椅身搭配牛皮椅背，還蠻舒適滴~

台中｜金韓食

台中｜金韓食

台中｜金韓食

韓式小菜無限續

▼韓式小菜，5種韓式小菜分別有：涼拌豆芽、韓式泡菜、醬燉馬鈴薯、涼拌海帶芽、涼拌水芹菜，吃完都可以請服務人員續，涼拌豆芽、韓式泡菜、涼拌海帶芽我都很喜歡，另外推薦一下韓式醬燉馬鈴薯搭配的滷鳥蛋，超級入味、甜中帶鹹很好吃。

台中｜金韓食

韓雞湯雙人套餐

▼金韓食-韓雞湯雙人套餐，一份1980+10%元。我們這次點了「韓雞湯雙人套餐」搭配單點菜色，套餐內容包含：風味料理、道地料理、主食、米食、甜點、飲品。

台中｜金韓食

套餐風味料理︱春川辣炒年糕

▼【風味料理】春川辣炒年糕，年糕口感Q彈有嚼勁，辣度屬於溫和順口型，辣中帶甜，醬汁完整包覆很入味。

台中｜金韓食

套餐道地料理︱海鮮煎餅

▼【道地料理】海鮮煎餅（8寸），外皮煎得金黃，口感非常酥脆，咬下去會有咔滋那麼脆，還蠻香的，海鮮有新鮮，沾點醬就好吃！

台中｜金韓食

台中｜金韓食

單點︱韓味牛肋條

台中｜金韓食

▼韓味牛肋條，一份449+10%元。

台中｜金韓食

台中｜金韓食

台中｜金韓食

套餐主食︱經典原味韓雞湯

▼經典原味韓雞湯，湯頭呈現溫潤的乳白色，不過喝起來清甜有香氣卻不會膩口，熱熱喝超級暖胃。雞肉燉得軟嫩，輕輕一撥即可骨肉分離，小孩很愛吃。

台中｜金韓食

台中｜金韓食

套餐米食︱金熟Q麵

▼【米食】金熟Q麵，Q麵彈牙滑順、口感很好。

台中｜金韓食

套餐甜點︱焦糖杳提烤布丁

▼【甜點】焦糖杳提烤布丁，布丁口感細緻滑順，蛋香濃郁，焦糖香甜中帶點微苦，蠻好吃的耶！

台中｜金韓食

套餐飲品︱抹茶拿鐵脆脆

▼【飲品】抹茶拿鐵脆脆（少糖），上層的脆脆是焦糖，直接單吃會有點苦，可以直接拌進抹茶裡一起入口。抹茶香氣明顯，苦韻與奶香平衡得宜，微帶點焦糖香氣很順口。

台中｜金韓食

套餐飲品︱百香果咖啡

▼【飲品】加價20+10%元升級百香果咖啡，百香果的酸甜與咖啡香很合拍，綜合了咖啡的苦澀，清新解膩，也不會像西西里那麼酸，味道上更加的香甜~

台中｜金韓食

▼我們在等待候位的時候，剛好看到櫃檯漂亮妹妹在畫餐盤，紅豆薏仁兩姐妹超認真在看，就貼心的問說：喜歡什麼角色我送一盤給你們，小薏仁大喊：Hello Kitty💕. 超可愛的，謝謝漂亮妹妹~

台中｜金韓食

這次在「金韓食」吃到的餐點表現都不錯，有一定品質，服務人員也很親切，印象蠻好的。不過價位的部分偏高，這個就看各人接受度囉~

金韓食

電話：04 2315 0888

地址：407臺中市西屯區臺灣大道二段998號

營業時間：

平日 中午11:30-14:00；晚上17:00-21:00

假日 中午11:00-晚上22:00

金韓食訂位連結

金韓食官方網站

金韓食 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也