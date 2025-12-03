台中市政府觀光旅遊局與台灣虎航今年 8 月至 11 月攜手推動韓國旅遊創作者深度踩線活動，邀請七位韓國知名網紅前來台中（見上圖），以影像、文字與社群紀錄城市文化、自然風光與飲食特色，成功提升台中在韓國旅遊市場的能見度。作為台中在地指標餐飲品牌，屋馬燒肉、涮屋馬及金韓食亦以地主角色熱情接待遠道而來的旅客，希望用一桌料理，讓世界旅人品嚐到台中的溫度與好客。

觀旅局指出，台中已逐漸成為韓國旅客來台旅遊的熱門首選。現行台中－仁川航線由大韓航空、德威航空與真航空每週提供 28 班，台中－濟州航線則由台灣虎航每週提供 2 班，直飛航點的增加使韓國旅客能以更輕鬆的方式造訪台中。

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，為讓國外旅客能更便利地安排行程，屋馬已與 Klook 合作開放預訂，韓國、日本等地旅客可在出國前先完成訂位，抵達台中便能無縫接軌地享受屋馬的美味。

迎接冬季來臨，屋馬亦配合經濟部商業發展署「2025 麻油料理餐廳月—當代暖胃地圖」活動推出暖心料理，自即日起至 2025 年 12 月 31 日於旗下品牌推出期間限定的麻油餐點。屋馬燒肉主打暖身補氣的麻油雞（見下圖），搭配主廚特製泡菜，形成符合冬季味蕾的溫潤組合；涮屋馬則推出麻油湯底，並招待麻香脆瓜，讓旅客在寒冬中也能透過一口湯品感受細膩而療癒的暖意。

金泰宏表示，他期望此活動不僅帶來冬季的味覺享受，也能成為旅客在台中旅途中「溫度」的一部分。