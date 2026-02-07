屋馬餐飲集團3品牌新年限定菜單同步登場 來店再抽雙人套餐

屋馬餐飲集團迎接 2026 馬年，三品牌新年限定菜單同步登場，邀請民眾新春團圓開席。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】農曆新年，是一年之中最溫暖也最熱鬧的時刻。餐桌不只是用來用餐，更承載著團圓、祝福與彼此相伴的幸福。迎接 2026 馬年，台中燒肉霸主屋馬餐飲集團集結旗下屋馬燒肉、涮屋馬與金韓食三大品牌，推出多款新年限定菜單，從燒肉、鍋物到韓式料理，以豐盛澎湃的料理內容與滿滿年節儀式感，邀請消費者在新春佳節走進屋馬，用一桌好菜迎接嶄新的一年。

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，希望透過料理，陪伴大家留下團圓回憶。（圖/記者廖妙茜翻攝）

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，新年是一個「讓人重新靠近彼此」的重要時刻，屋馬希望透過料理，為每一組來到餐廳的家庭與朋友，創造值得被記住的團圓回憶。今年新年菜單的設計，特別以「分享、熱鬧與溫度」為核心，希望不只是吃得豐盛，更能感受到被好好款待的幸福感，讓新年的第一頓飯，就充滿祝福與好運。

在屋馬燒肉的新年限定菜單中，今年不僅推出氣勢十足的厚切戰斧豬排作為年節亮點，更以「一次品嚐五大產地肉品」為套餐核心概念。嚴選來自世界各地的頂級食材，集結日本、澳洲、美國、西班牙、台灣與北歐風味，從日本和牛、牛舌、美國安格斯牛、西班牙伊比利豬，到精選海鮮與特色熟食一次到位，再搭配茂谷柑果香腸的清新果香點綴，讓一套餐桌上，無論肉品、海味或風味層次都能完整品嚐，成就一桌適合共享的澎湃團圓盛宴，也象徵新的一年大口吃肉、好運滿滿。

屋馬燒肉新年限定套餐主打澎湃海陸料理，今年特別推出氣勢十足的戰斧豬排。（圖/記者廖妙茜翻攝）

為了讓年節喜氣再升級，屋馬燒肉同步推出雙重活動，自 2 月 11 日起至 28 日，凡點購新年限定套餐並拍照上傳至屋馬燒肉 Facebook 指定貼文留言處，即可參加抽獎，有機會獲得屋馬餐飲集團餐券，總價值高達新台幣 1 萬元；此外，大年初一至初六新年期間，凡點購新年限定套餐，還可獲得一張「馬吸熟友」刮刮樂，有機會刮中最大獎日本和牛板腱，讓新年聚餐不只吃得過癮，也把好運一起帶回家。

涮屋馬則以「暖鍋開運」為新年餐桌注入溫潤能量，主打人蔘雞湯等招牌湯底，搭配日本和牛與頂級海陸食材，讓湯滾的聲音成為新年最療癒的背景。圍著熱鍋慢慢涮、慢慢聊，讓家人朋友在熱氣蒸騰中拉近距離，也讓祝福隨著湯氣一同升起。活動期間內，凡至涮屋馬點購新春開運套餐，拍下新年開鍋的團圓畫面並上傳至涮屋馬 Facebook 粉絲專頁指定貼文留言區，即可參與抽獎，有機會獲得涮屋馬雙人套餐餐券，共抽出三組，為新年聚餐再添一份驚喜。

厚切戰斧豬排以炭火直烤，外酥內嫩，成為屋馬燒肉年節聚餐的亮點主菜。（圖/記者廖妙茜翻攝）

金韓食今年則以「元氣開年」為概念，推出新年限定的「元氣人蔘新年套餐」，打造澎湃卻不失溫度的韓式年節餐桌。套餐以五道韓味小菜揭開序幕，搭配清爽開胃的蔥絲沙拉、經典雜菜冬粉與暖心人蔘雞湯，接續上桌的是韓式香烤牛肋條、豬五花烤肉與外酥內嫩的海鮮煎餅，層層堆疊的風味讓聚餐節奏自然升溫，特別適合三五好友與家人共享。活動期間內，凡至金韓食點購新年元氣套餐，拍攝餐點照片並上傳至金韓食 Facebook 指定貼文，即可參與抽獎，有機會獲得金韓食韓雞湯雙人套餐餐券（價值新台幣 1,980 元），共抽出三組，讓新年聚餐多一份驚喜與暖意。

金韓食推出元氣人蔘新年套餐，打造熱鬧豐盛的韓式年節餐桌。（圖/記者廖妙茜翻攝）

屋馬餐飲集團期盼，在這個屬於團圓與祝福的季節，能陪伴更多人度過重要的相聚時刻。更多活動與餐點資訊，歡迎至「屋馬燒肉」、「涮屋馬」、「金韓食」Facebook 與 Instagram 官方粉絲專頁查詢。2026 馬年，就讓幸福「馬上到位」，新年聚餐來屋馬，不只吃一桌好菜，也把歡樂、祝福與好運，一起吃進新的一年。