屌打上班族！新店客運「超猛年終」曝光 網：比工程師還多
最近正是發年終獎金的日子，真的是幾家歡樂幾家愁，有的上班族連年終都沒有，也有網友抱怨年終獎金只領了幾千元。不過，別人家的老闆永遠不會讓你失望！有網友在臉書社團「爆廢公社」曬出新店客運的年終薪資條，看到數字，網友都大讚屌打一堆上班族，還有網友說，甚至比一些科技廠的工程師領得還多。
據原PO曬出的年終獎金薪資條來看，這名司機的年終獎金是17萬1540元，再加上特休未休加給6萬元，合計是23萬1540元，讓原PO忍不住說「新店客運司機的年終。屌打一票肥宅」。
新店客運今年2月9號公布年終獎金，年度在職滿1年就發5個月，未滿1年以4.5個月為基數，計算方式另以4種方式評定，分別是：
勤怠表現：出勤狀況、工作態度。
年終考績：績效評核結果，服務品質、工作效能等綜合表現。
服務年資：滿25年以上者加發1個月，滿30年以上者加發2個月。
特別貢獻：凡在年度於安全事蹟、服務楷模、對公司有特殊貢獻者加發0.5至2個月獎金。
網友看後紛紛留言「駕駛太辛苦。應得的」、「別說肥宅了，很多科技廠的工程師都沒有這個多」、「30天都沒休，猛」、「真的屌打欸」、「這年資很久喔！」、「我真的輸慘了」、「駕駛是真的很辛苦，這是應得的獎勵！客運工時又長，休息時間還短，公車維修保養也是算在下班後去做，只能說不是人幹的」、「這是司機應得的辛苦錢」、「守護乘客安全，日日夜夜勞心勞力換得的，給讚」。
更多鏡報報導
婚後發現「老公性無能」媳婦改跟公公上床亂倫 婆婆不忍了
用阿公「手尾錢」、店貓招進店都中100萬 一票網喊：不買刮刮樂改衝1零股
桶裝冰淇淋挖不動？他曝冷知識「使用前搖一搖」 網驚：學到了
不是拍電影！義8歹徒偽裝警察封鎖國道 搶運鈔車爆破太驚悚
其他人也在看
韓前內政部長判7年 戒嚴案第2位定罪尹錫悅內閣成員
（中央社首爾12日綜合外電報導）涉入韓國前總統尹錫悅2024年12月實施緊急戒嚴失敗行動的前行政安全部長官（內政部長）李祥敏，今天遭到韓國法院判處有期徒刑7年。
氣味「惡鄰居」！ 臭豆腐居冠、炸雞油煙惹怨
台北大直「玉里橋頭臭豆腐」，發酵和酸臭味，讓鄰居難接受，幾乎沒人想住旁邊，其實住家旁的「氣味惡鄰居」有很多，包含燒烤店和熱炒店的焦香油煙味，還有炸雞、早餐店的味道，也讓鄰居很受不了，還有民眾是不能忍受，麵包店的香精味，餐飲業該如何兼顧鄰居權益，也成了一大課題。 #臭味#玉里橋頭臭豆腐#炸雞油煙
春節上國道注意！初三、初四湧車潮 匝道封閉管制一次看
高速公路局今(12)日公告，根據觀光署統計，本次春節連假期間，初一至初三為整體訂房率高峰，建議民眾多加利用公共運輸往返各地，可享國道客運路線的票價優惠；若自行開車，初三、初四西部國道北向新竹、苗栗及國...
身分確認！加國槍擊案至少8死25傷 18歲跨性別女性殺母後狂轟校園
加拿大西部卑詩省（British Columbia）坦布勒嶺鎮（Tumbler Ridge）10日發生重大校園槍擊事件。1名身著長裙的槍手當地1所中學及1處民宅開火導致8人死亡，另有至少25人受傷，槍手事後自戕。加拿大警方已確認槍手為1名18歲跨性別女子，曾有精神健康方面病史。
日本將修改經濟安保法 盼鼓勵日企到海外投資
（中央社東京12日綜合外電報導）日媒披露，日本政府即將修改的經濟安全保障推進法，內容包含新設政府能吸收日本企業在海外的經濟安保重要投資案損失風險的機制。新法也擬強化支援發展中國家修建基礎建設。
逸達雙引擎推進 CAMCEVI全球放量、FP-001三期報捷
逸達（6576）營運動能同步升溫，一方面受惠CAMCEVI六個月劑型於美國與歐洲市場擴張，銷售分潤穩步入帳；另一方面，FP-001用於兒童中樞性性早熟（CPP）之三期臨床試驗成功達標，並獲獨立資料監察委員會（DSMB）第四次正面建議持續進行，雙主軸布局逐步邁向收成期。
央行首度發布貨幣政策架構總體檢 揭示四大特點
中央銀行參考主要國家央行作法，首度公布貨幣政策架構的系統性總體檢，央行從政策利率管理、貨幣與信用管理，以及管理浮動匯率與外匯管理等面向進行全面盤點，並對外說明制度設計與實證成效。央行強調，現行架構具備四大特點，包括多元指標決策機制、具彈性的通膨區間設計、管理浮動匯率制度，以及近乎完全沖銷的流動性管理
受惠AI需求龐大 工研院產科所上修今年台灣半導體產值達7.7兆元！年增18.3%
台灣半導體產業協會今日（2/12）公布第四季IC產業營運結果。根據工研院產科國際所統計 2025年台灣IC產業產值達新台幣65,225億元，年增22.7%。產科所並預估，2026年半導體產值將正式突破7兆元大關，達7兆7,150億元，年成長率從10%上修至18.3%。
熱帶氣旋襲馬達加斯加釀31死 政府宣布全國進入「災難狀態」
馬達加斯加地方當局11日表示，熱帶氣旋「格札尼」（Gezani）已造成至少31人死亡，國家風險管理和民防辦公室（BNGRC）稱，仍有多人失蹤，至少36人受傷。
榮升工研院副院長 李宗銘深化研發布局
[NOWnews今日新聞]工研院今（12）日舉辦新任副院長佈達典禮，宣布由協理李宗銘升任工研院副院長一職，並兼任院長室下設「南部產業創新策略辦公室」主任。新任副院長李宗銘，長期深耕工研院研發體系，榮獲...
長榮航空招募百名地勤 報名至3/1
長榮航空二○二六年度地勤招募正式啟動，預計聘用二十五項不同職類地勤人員，釋出約百名職缺，即起報名至三月一日止，大學畢業者起薪四萬三千元起，若具有專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定，歡迎對航空業懷有夢想及抱持熱情的朋友踴躍至長榮航空網站（http://www.evaair.com）線上報名報考。因應全球航空市場需求日益蓬勃發展，長榮航空將持續引進新機及開闢新航點，為配合本年度航班運能提升及機隊數增加，本次將招募客運運務人員、貨運運務/機艙物流人員、營業人員、客服人員、會員計畫及經營人員、網路廣告操作人員、餐勤管理人員、空勤組員管理人員、簽派人員、航技工程師、訓練裝備工程師、航員訓練人員、航機工程師、財務人員、職業安全衛生人員、航空保安管理人員、航空安全管理人員、氣候變遷及 ...
婆婆「禁過年穿紅衣」！專家揭「4色」掌握福運
生活中心／曾詠晞報導隨著小年夜將至，不少民眾都早已準備好新衣迎接新年，但近日一名人妻在臉書社群中發文卻引發熱議。原PO表示，婆婆聲稱今年是紅馬年，禁忌「從除夕到初六不能穿紅色衣服」，甚至當眾劈頭大罵「全世界都知道！就你不知道？」讓原PO感到相當無言，此文一出，隨即掀起網友熱烈討論，不少人直呼聞所未聞，更有人幽默回應「紅包也是紅色的，乾脆省下來」。
AI搶飯碗？ 研究揭密：僅1％技能會被完全取代
全球就業市場正走到一個關鍵轉折點。勞動力供給收緊、技能需求轉變，加上人工智慧（AI）逐步滲透職場，企業與員工都在重新適應新的工作邏輯。全球大型招聘平台Indeed首席經濟學家古德爾（Svenja Gudell）指出，工作並沒有因此大量消失，但工作的方式正在改變，而當前的勞動市場並非外界想像中的遭到劇烈顛覆，而更接近一次結構性的「重設」。
薪情歹3》去年66%上班族遭變相減薪 年終加班費過半縮水
薪資不漲反降、獎金與津貼卻悄悄縮水，成為不少上班族近年最有感的壓力來源。根據求職網最新調查，逾六成勞工在2025年曾遭遇「變相減薪」，以年終獎金縮水、刪減加班費與績效獎金最為常見；即使以離職表達不滿爭取加薪，多數人仍未獲慰留調整。
這家日本公司掌控整個AI產業關鍵命脈，輝達、蘋果也開始緊張了？
或許很難想像，一種比頭髮還細、由微型玻璃纖維織成的「玻璃布」，正成為AI晶片供應鏈中最關鍵、也最稀缺的材料之一。隨著AI需求爆發，這項名為「T-glass」的材料供不應求，陰影正逐步籠罩蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）等科技巨頭。T-glass 幾乎完全由日本百年老店日東紡（Nittobo）獨家供應，該公司預計要到今年底，才可能釋出較具規模的新產能，......
薪情歹2》上班族薪水多久沒漲？平均4.5年寫13年新高
物價與生活成本持續攀升，但薪資成長卻未必跟上。yes123求職網調查顯示，逾六成勞工已三年以上未調薪，平均凍薪期達4.5年，創下13年新高，也明顯高於上班族自認可忍受的年限。在加薪不易的環境下，多數人認為跳槽仍是最直接有效的方式。
豐田與中國企業合作 在廣東量產AI無人計程車
（中央社台北11日電）共同社報導，日本豐田汽車日前宣布，該公司已開始在中國量產配備人工智慧（AI）和感測器的無人駕駛計程車。根據報導，這款車由豐田與中國「小馬智行」共同開發，並在廣東工廠生產，預定今年內在中國大型城市投入約1000輛。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
高金素梅慘了！律師見1情況：直殺貪污罪
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉入詐領助理費、協會補助款及違反《醫療器材管理法》等三大案件，檢調持續擴大偵辦，認定高金素梅核心幕僚、現任助理張俊傑涉嫌重大，且有逃亡及勾串滅證之虞，向法院...