屌打上班族！新店客運「超猛年終」曝光 網：比工程師還多

新店客運一名司機年終獎金曝光，引發網友熱議。圖／新店客運股份有限公司 （SinDian bus)臉書

最近正是發年終獎金的日子，真的是幾家歡樂幾家愁，有的上班族連年終都沒有，也有網友抱怨年終獎金只領了幾千元。不過，別人家的老闆永遠不會讓你失望！有網友在臉書社團「爆廢公社」曬出新店客運的年終薪資條，看到數字，網友都大讚屌打一堆上班族，還有網友說，甚至比一些科技廠的工程師領得還多。

據原PO曬出的年終獎金薪資條來看，這名司機的年終獎金是17萬1540元，再加上特休未休加給6萬元，合計是23萬1540元，讓原PO忍不住說「新店客運司機的年終。屌打一票肥宅」。

新店客運一名司機的年終獎金。圖／翻攝爆廢公社FB

新店客運今年2月9號公布年終獎金，年度在職滿1年就發5個月，未滿1年以4.5個月為基數，計算方式另以4種方式評定，分別是：

勤怠表現：出勤狀況、工作態度。 年終考績：績效評核結果，服務品質、工作效能等綜合表現。 服務年資：滿25年以上者加發1個月，滿30年以上者加發2個月。 特別貢獻：凡在年度於安全事蹟、服務楷模、對公司有特殊貢獻者加發0.5至2個月獎金。

新店客運年終公告。圖／翻攝龍貓公車FB

網友看後紛紛留言「駕駛太辛苦。應得的」、「別說肥宅了，很多科技廠的工程師都沒有這個多」、「30天都沒休，猛」、「真的屌打欸」、「這年資很久喔！」、「我真的輸慘了」、「駕駛是真的很辛苦，這是應得的獎勵！客運工時又長，休息時間還短，公車維修保養也是算在下班後去做，只能說不是人幹的」、「這是司機應得的辛苦錢」、「守護乘客安全，日日夜夜勞心勞力換得的，給讚」。



