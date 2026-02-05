一屍兩命! 新莊孕婦騎車自撞燈桿亡 家屬慟:下月臨盆

社會中心／王毓珺 蔡承翰 新北市報導

孕婦不慎發生車禍，造成一屍兩命！昨天（4日）晚間，新北市新莊發生一起驚悚車禍，警方初步調查，一名即將要臨盆的孕婦，下班騎車回家，不明原因自撞路緣石之後，又撞上燈桿，導致孕婦連人帶車噴飛，送醫不治，家屬懷疑有人肇逃，但監視器畫面曝光了，確定是自撞。

晚間大馬路上，車輛依序行駛，一名穿著厚外套、戴著圍巾的女騎士，突然往右邊偏移，接著撞上路旁的燈桿，連人帶車噴飛好幾公尺，場面相當驚悚。

附近民眾：「人死了，聽到就是好像是自撞吧，或是被人家撞到，這個我不能確定。」





民視記者王毓珺：「實際回到現場，可以看到這條路的車流量相當大，而且車速也都不慢，女子當時發生車禍後倒地不起，可以看到現在地面上，還留有大灘血跡，可以想見當時的撞擊力道有多麼強大。」

事情發生在4號晚上6點多，新北市新莊區環漢路二段上，家屬懷疑是遭到追撞，有人肇逃，也急忙PO文，尋求目擊者，但警方初步調查，27歲的王姓女子，懷有身孕即將臨盆，當時下班從新莊騎車要回板橋住家，途中因為不明原因，自撞路緣石，隨後再撞到燈桿，孕婦連人帶車噴飛，整輛機車往前滑行超過20公尺，造成頭以及臉部多處撕裂傷、牙齒多顆斷裂、左手骨折等傷勢，當場失去呼吸心跳，送醫後仍不治身亡。





新莊分局交通分隊分隊長彭立辰：「王女送醫搶救後仍宣告不治，目前全案已由本分隊完成現場勘查採證，後續將依調查結果釐清事故原因。」

原本充滿希望準備迎接新生命，卻因為一場車禍，一屍兩命、天人永隔，留給親友無盡哀傷。

