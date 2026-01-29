一屍兩命！日孕婦跨年夜慘死家門 警驚見絨毛玩偶藏GPS監控

死者生前曾收過一隻絨毛娃娃，警方懷疑兇嫌利用玩偶內暗藏的GPS追蹤器掌握死者行蹤。（示意圖，Pixabay）

日本茨城縣水戶市在2025年12月31日驚傳血案。31歲身懷六甲的美甲師小松本遙在自家門前遇襲，被發現時已倒在血泊中。致命傷口集中在頸部，頭部也遭鈍器重創，儘管緊急送醫，這位準媽媽仍不幸離世。調查過程發現一個令人毛骨悚然的細節，死者案發前幾天曾收到一只藏有GPS追蹤器的的絨毛玩偶，兇嫌得以神不知鬼不覺地掌握她的行蹤。

根據《日本新聞網》報導，小松本遙的丈夫在跨年夜晚上7時左右返家，在玄關驚見妻子倒在血泊中，傷勢集中在頭部與頸部，死狀相當淒慘。由於小松本遙當時已有身孕，這場攻擊不僅奪走一條人命，更讓一個未出世的孩子失去了看世界的機會。

警方如何破案？

警方初步排除隨機犯案可能，因為被害人隨身財物並未被盜取，隨後鎖定小松本遙的28歲前男友大內拓實並將其逮捕。調查發現，女方家屬案發前曾收到一只可愛的絨毛娃娃，誰也沒想到玩偶腹中竟然暗藏GPS追蹤器，懷疑他就是利用定位系統精準鎖定前女友的住處。

兇嫌落網態度如何？

面對警方指控，大內拓實仍抱持強硬態度拒絕認罪，甚至狡辯一切都是無稽之談。但警方掌握了他曾私下跟認識的人打聽死者地址，由於現場沒有失竊的跡象，警方排除劫財可能，朝情殺與預謀犯案方向偵辦，並全力追查GPS裝置的購買紀錄與包裹來源。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

