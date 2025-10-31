一屍兩命！氣喘發作求救遭反鎖門外 台中孕婦送醫急救宣告不治

台中市孕婦31日氣喘發作，救護人員趕抵時她已無生命跡象，緊急送醫後仍宣告不治。（示意圖／報系資料照）

台中市30多歲孕婦31日上午在家中氣喘發作，外出求救時不慎被反鎖門外，台中市消防局救護人員趕抵時，孕婦已無生命跡象，緊急送往中國附醫搶救後仍宣告不治，確切案件過程則仍待進一步釐清。

據了解，患者身懷2個多月身孕，而她上午10時許在家時氣喘發作，她試圖外出求救，卻不慎被反鎖在門外，房東接獲消息後連忙到場開門，並將她扶到床上。

台中市消防局則出動黎明分隊與專責救護隊共3車7人前往，救護人員趕抵時

，孕婦已無生命跡象，救護人員經初步處置後，連忙將她送醫救治，但最終仍搶救無效身亡，釀成一屍兩命悲劇，確切事故原因則仍待進一步釐清。

廣告 廣告





原始連結

看更多 CTWANT 文章

粿粿爆跟王子同居「免費住昆凌5千萬豪宅」 網友湧IG怒喊：房子收回來

范姜彥豐揭粿粿外遇王子！ 律師嘆「公審討不到好處」：究竟提出什麼條件？

粿粿不倫戀早曝光！2個月前他爆「手握出軌好友證據」 網友瘋朝聖留言