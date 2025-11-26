一屍兩命！男友高速闖紅燈撞車 懷孕女友噴飛慘死

美國一名男子闖紅燈，以高達時速160公里的速度撞入前方正在停等紅燈的車列，導致車上懷孕的女友慘死。（示意圖／非當事畫面／photoAC）





美國一名男子闖紅燈，以高達時速160公里的速度撞入前方正在停等紅燈的車列，導致車上懷孕的女友慘死。

根據《People》報導，美國拉斯維加斯（Las Vegas）一名19歲男子古鐵雷斯（Jose Gutierrez）於當地時間11月18日下午，開車載著懷孕的20歲女友杜蘭（Adilene Duran）出門，行經一處十字路口時闖紅燈，以高達時速160公里（時速100英里）的速度追撞一輛車的尾部，遭撞車輛瞬間起火，且因速度過快撞擊力道強大，兩輛車繼續往前撞上停等紅燈的10輛汽車，共11輛車遭波及。

在撞擊過程中，杜蘭直接被甩出車外重摔慘死，其中一位遭波及的38歲駕駛加西亞（Edward Garcia）也在車禍中喪生，另有2人重傷送醫。

同樣重傷的古鐵雷斯隨後遭到逮捕，經查警方研判其「可能受到藥物的影響」，才會在紅燈明顯亮起的情況下肇事，因這起事故死傷慘重，當局加重對古鐵雷斯的指控，依一級謀殺、謀殺未遂等罪起訴。

對於杜蘭的離去，家屬悲痛地表示「她當時已經懷孕，卻遭遇了一場可怕的車禍失去生命，請為她祈禱，願她安息」。

東森新聞關心您

違法行為，請勿模仿

