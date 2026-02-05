一屍兩命！ 臨盆孕婦騎車自撞 頭重創搶救不治

新北市 / 綜合報導

新北市新莊區環漢路二段，4日晚間6點多發生一起死亡車禍，一名27歲王姓孕婦剛下班騎車正準備回家，不明原因撞擊路邊緣石，接著失控撞向燈桿，造成她頭臉重創受傷，送醫後仍宣告不治，連肚中胎兒也沒能保住，而婦產科醫師也表示，通常臨盆前一個月的孕婦，很有可能是因為「妊娠高血壓」導致，在開車騎車都要格外小心。

路上不少機車經過，但在這時一名騎士，卻突然往右偏移，下一秒，突然撞上電線桿當場人車倒地，往前滑行了好一段距離，但撞擊力道過猛，路燈一瞬間失去電源，機車橫躺路面地上留下刮痕，往前走幾步地面還有斑斑血跡，警方趕到現場時，女騎士已經沒了呼吸心跳。

監視器拍下他在前一個路口時，看不出異狀但他懷有身孕，送醫後兩條命都沒救回，5日下午死者丈夫以及父親，和檢察官到殯儀館相驗，他們戴著口罩非常低調，怎麼都沒想到，深愛的妻子和準備出世的孩子，竟在一次車禍中雙雙喪命。

附近民眾說：「就昨天有一個車禍，我知道啊人死了啊，但是昨天聽到就是好像是自撞吧。」車禍發生在4日晚上6點多，新北市新莊區環漢路二段上，27歲王姓女子從新莊區剛下班，要回板橋住家行經路段時，先不明原因撞擊路旁緣石，再失控衝撞燈桿頭部臉部重創，經過急救後仍回天乏術。

康寧醫院教學副院長尹長生說：「孕婦在最後一個月，她會有突發的妊娠高血壓，有些年輕女孩子完全沒有症狀，突然到了9個月的時候，突然臨時血壓高起來，操作交通器械或者是說在開車騎車的時候，可能就方向盤就沒有辦法控制，所以很可能就會摔下來。」

警方事後抽血檢驗，王姓女子沒有酒精反應，只是即將臨盆的她，在下班路上不幸發生車禍，不僅人離開了即將出世的小孩，也沒能保住要家人怎麼接受。

