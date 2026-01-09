一屍兩命！軟爛男沉迷賭博欠債 他拉孕女友輕生獨活遭重判

吳姓男子因沉迷線上賭博而積欠大筆債務，他竟拉著懷孕女友一同輕生，導致女友一屍兩命，新北地院國民法官審理後，判處他4年6月有期徒刑。（圖／報系資料照）

新北市三重區2024年12月發生加工自殺案，36歲呂姓女子被發現陳屍家中，其42歲吳姓男友同樣一氧化碳中毒，急救後撿回一命，檢警調查發現，吳男沉迷網路賭博而欠下大筆債務，呂女無奈向銀行借貸30萬元以支應生活，卻又因腳傷而無力還款，吳男得知女友有輕生意圖後，竟相約輕生，導致懷孕的吳女一屍兩命，新北地院國民法官法庭審理後，一審判他4年6月有期徒刑。

判決指出，吳姓男子與呂姓女子為同居情侶，居住在三重區租屋處。吳男原本擔任廚師，月薪約8 萬元，收入尚稱穩定，卻因沈溺線上博弈欠下數十萬元債務，甚至入不敷出，呂女在走投無路下，向銀行信用貸款30多萬元支應生活。

但呂女因腳受傷無法工作，無力償還貸款遭銀行催討，陷入絕望，曾傳訊詢問吳男：「人死了，是否就不用再還錢給銀行？」吳男見狀不僅未積極勸阻或聯繫家屬求援，反而回訊邀約共同輕生。

2人在2024年12月20日封上門窗一同輕生，呂女胞姊多日聯絡不上妹妹而驚覺有異並報警，警方在同月24日下午破門，發現呂女因一氧化碳中毒而明顯死亡，其腹中數月大胎兒也無法保住，吳男則尚有氣息，經救治後撿回一命，他則被依加工自殺罪嫌遭檢方起訴。

新北地院國民法官審酌，吳男正常智識程度之成年人，在與被害人同居期間，擔任廚師月薪約8萬元，經濟狀況本非窘迫，但因沈迷於賭博致積欠債務，甚至必須由被害人借錢才得以維生以及還債，且吳男曾有酒後駕車與多次竊盜犯行而被法院判處罪刑之前科，顯見其素行不佳。

國民法官考量，吳男經衛生福利部八里療養院鑑定，診斷為患有酒精使用障礙症、嗜賭症與反社會型人格障礙症，且他雖於本院審理中坦承犯行，卻並未積極與被害人之家屬和解，被害人家屬對於被告之行為導致被害人死亡表示非常不諒解，被害人母親亦當庭表示希望法院判處被告最重之刑度有期徒刑5年。

檢察官具體求刑1年6月，吳男律師甚至判處免刑，但國民法官兼衡生命之可貴，暨訴訟參與人及其等之代理人所表示希望重判之意見，認為不宜對被告輕縱，一審判處他有期徒刑4年6月，全案仍可上訴。

