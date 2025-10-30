屍橫遍野！巴西警方掃黑釀132死 專家示警：幫派無人機攻擊恐常態化

大批居民事後在街頭陳列數十具遺體，控訴警方濫殺無辜。（圖／達志／美聯社）

巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro，簡稱里約）本週爆發多年來最血腥的警察突襲行動，造成至少132人死亡，震撼國際社會。

綜合外媒報導，這場突襲發生在里約北部的阿雷芒（Alemão）與佩尼亞（Penha）2大貧民區，也就是巴西犯罪組織「紅色指揮部」（葡萄牙語：Comando Vermelho）的據點。警方宣稱此行動籌劃2個月，目標是摧毀該幫派的重要毒品網路。然而，大批居民事後在街頭陳列數十具遺體，控訴警方濫殺無辜。

廣告 廣告

公設辯護律師辦公室29日統計，死亡人數達132人，是最初數字的2倍。里約熱內盧州長卡斯楚（Cláudio Castro）雖稱法醫鑑定尚未結束，目前官方僅確認58死，但坦承數字「肯定會變動。」

現場影片與媒體照片顯示，居民在佩尼亞市場區將屍體排成一列。許多死者的遺體據悉是在附近山林中尋獲的，警方表示那裡是主要交火的地點。

對此，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）表示震驚，並質疑聯邦政府事前未接獲該州政府的通報。聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）也表示「震驚與恐懼」，並要求巴西當局全面調查。

州長卡斯楚則辯稱，死者多為幫派成員，「衝突不在居民區，而是在森林中，沒有人會在衝突期間隨意在附近走動。」他還形容這場行動是「對有組織犯罪的歷史性打擊。」

警方指出，幫派不僅使用重武器，還動用無人機投擲爆裂物，造成64人死亡。卡斯楚指控「紅色指揮部」涉及「毒品恐怖主義」（narco-terrorism），並強調警方面對的是軍事化的犯罪集團。

專家也指出，這場衝突暴露出犯罪組織的科技升級。英國百年智庫「皇家聯合研究所」（Royal United Services Institute）學者索拉（Carlos Solar）表示：「以無人機投擲炸彈，已成為重武裝犯罪集團的新趨勢。他們迫使州警與軍方必須整合反無人機策略，而此時正值巴西政府緊縮財政的時期。」

英國智庫「國際戰略研究所」（International Institute for Strategic Studies）的米亞博士（Irene Mia）則警告，這種現象顯示幫派「正在進一步軍事化，並利用新興科技將自己塑造成替代權力中心，同時恐嚇政府與受控制的社區。令人遺憾的是，這些無人機攻擊可能將成為常態。」

犯罪記者索亞雷斯（Rafael Soares）則指出，「紅色指揮部」近年來重新奪回失地，此次行動或許是州政府為明年選舉展現強硬立場，所採取的政治舉措。

目前，突襲地區共有約28萬居民，警方影像顯示全副武裝的部隊在狹窄山坡巷弄巡邏。里約公共安全部長桑托斯（Victor Santos）坦言：「這不是單純的治安事件，而是1場戰爭。數十年的制度性怠惰，讓犯罪得以在城市內滋生蔓延。」

此次血案發生之際，里約正準備舉辦「C40世界城市市長峰會」（C40 World Mayors Summit）與「地球獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮，相關事件也因此引發國際媒體密切關注。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

多條線索暗指粿粿「毫不尊重老公」 徵信社發聲掛保證：絕對可支持范姜

王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？

粿粿婚內出軌王子！晏柔中同行美國遭疑「早知情」 范姜彥豐親回應