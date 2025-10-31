屍臭洩命案！高雄42歲獨居男疑死亡逾週 父親悲痛不解

救護車示意圖。本報繪製



高雄市三民區河北一路昨（10/30）驚傳命案，一名42歲獨居男子被發現陳屍租屋處，屍體嚴重腐敗發黑並散發惡臭，疑似已死亡逾一週。鄰居因異味向大樓管理員抱怨，才揭發此案，警方初步勘查現場，未發現外力介入或違禁藥品，死者父親仍對兒子年輕猝死表示不解。

據了解，管理員到男子租屋處時，聞到惡臭陣陣直覺有異，因此通知里長、家屬並報警求助，警方到場，並由鑑識小組勘驗，確認無外力介入，由於突接噩耗情緒激動，再加上遺體早已發黑、流屍血，家屬隨即委託民間葬儀社將遺體送往市殯。

依規定，司法相驗案件應由市殯專業人員協助運送，以確保跡證完整並避免破壞跡證，至於為何沒有通知市殯？由民間殯葬業者運送遺體？三民警一分局則表示，案發時家屬及里長在場，鑑識小組勘查完畢確認無外力介入，家屬同意由葬儀社處理遺體，因此未轉介市殯。

三民警一分局指出，檢察官今日會同法醫進行司法相驗，並將於下週一安排解剖，以釐清死因。至於同仁未轉介市殯，警方坦言處置未臻完善，並已展開內部調查，強調「倘有違失，將追究相關人員責任」。

