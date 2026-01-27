《屍速列車》導演助攻《末路雙嬌》從愛情片轉犯罪片 韓韶禧、全鐘瑞靠IG一拍即合

韓韶禧（左）透露自己主動透過IG私訊認識了全鐘瑞（右）。（圖／采昌提供）

由韓韶禧與全鐘瑞領銜主演的南韓話題犯罪電影《末路雙嬌》，即將在本週五（30日）於台灣震撼上映。韓韶禧透露自己主動以Instagram發私訊給全鐘瑞，建立起雙方密不可分的姐妹情誼，全鐘瑞也直呼能與韓韶禧合作，勢必能創造出更多元且精彩的化學反應。不過驚人的是，導演李煥透露本片最初構想，其實是部關於男女情愛的浪漫電影，卻因為《屍速列車》導演延尚昊的建議，讓他徹底大改劇本，成為現在的犯罪類型片，也成功奪下南韓新片首日票房冠軍。

《末路雙嬌》講述兩位遊走在社會邊緣的女性好友，原本對未來懷抱不同夢想，卻因為一次偶然的非法金條竊盜，因此引來殺身之禍。韓韶禧與全鐘瑞兩大女神合演蔚為話題，至於兩人建立起的好交情，韓韶禧透露自己是透過Instagram 主動聯繫全鐘瑞：「我並不是會隨便發私訊給別人的人，是因為很想跟她變得親近。雖然看在別人眼裡，我們可能感覺不同，但我在她身上看見某些與我類似的特質，所以就突發奇想發訊息給她，而她也很爽快地回覆了。」

韓韶禧透露自己使用了平常就在用的化妝包，作為片中的隨身道具。（圖／采昌提供）

她更大讚對方：「鐘瑞看起來好像很怕生，但演戲時卻非常野性，是那種不顧身體、全身心投入的類型，這點和我很合拍。我們在拍攝現場完全沒有不適感，尤其是在看劇本時，我自己也算敏感的人，但鐘瑞似乎會對每場戲更加敏銳地去分析，讓我覺得有很多值得學習的地方。」全鐘瑞也表示：「去年收到劇本時，我心想『能遇到同齡女性雙主角的作品，是多麼困難的事啊？』原本認為不太可能，沒想到真的有這樣的作品，如果能和韶禧一起合作，我想一定能創造出超越劇本、更多元且精彩的化學反應。」

值得一提的是，兩人也親自參與角色的服裝造型構思。韓韶禧表示：「服裝組一定有設定好的概念，但站在我飾演的角色立場，我也很積極提出『如果角色這樣穿會很不錯』的想法。」全鐘瑞也說明：「就像韶禧提到的那樣，我們覺得各自擁有屬於角色的圖案與標誌性色彩會很好，希望觀眾在看完電影後，能把兩個角色強烈的象徵性圖像留在心中。」韓韶禧甚至親自準備片中道具，她靦腆表示：「其實也不是什麼大不了的東西，我直接使用自己平常在用的化妝包，把我的化妝品放在裡面，當作角色經常隨身攜帶的道具。我覺得如果能帶點生活感會更好，所以就用了自己平常的東西。」

全鐘瑞在演出時的全身心投入，讓韓韶禧印象深刻。（圖／采昌提供）

對於挑選韓韶禧與全鐘瑞領銜主演，《末路雙嬌》導演李煥表示：「我之所以希望跟她們合作，是因為她們在大眾心中，都擁有非常具備代表性的形象。我想呈現當這些『象徵性人物』去演繹最底層、最原始的現實時，能在觀眾心中產生的那種衝擊。」不過他也驚爆，本片原本竟然是個愛情電影：「其實這部作品，原本是部男女愛情片，我當時有個遠大抱負，想創作一部非常淒美的愛情電影，但因為一直拉不到投資，結果就先拍了第一部長片《朴花英》。」

「後來我結識了延尚昊導演，當時我正在拍《那些大人們不懂的事》，他突然打電話叫我過去敘舊，我就去他辦公室坐坐。聊著聊著，他突然問我：『你那時候提到的那個劇本有後續嗎？』我就說：『我也想做，但不知道該怎麼做才好。』他就叫我『再重新簡報一次看看吧。』於是我就跟他重新說明了一遍。他聽完之後，建議把它改成類型電影。我們當場聊了很多，愈聊愈覺得『如果這樣做，應該會很有趣。』所以就這樣把作品改成犯罪電影了，延尚昊導演實際上給了我很多幫助。」

犯罪新片《末路雙嬌》，即將在本週五（30日）於台灣震撼上映。

中文版正式預告：

