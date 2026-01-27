《屍速列車》導演助攻 《末路雙嬌》誕生

記者周毓洵／臺北報導

由韓韶禧與全鐘瑞領銜主演的南韓話題犯罪電影《末路雙嬌》，即將於本週五（30日）在臺灣上映。電影不僅集結兩位人氣女星同台飆戲，更因《屍速列車》導演延尚昊的一句建議，讓原本的愛情片構想大翻轉，蛻變成如今風格強烈的犯罪電影，一舉奪下韓國新片首日票房冠軍。

戲外同樣吸睛的，還有韓韶禧與全鐘瑞之間真實又自然的好交情。韓韶禧透露，當初是自己主動透過Instagram私訊全鐘瑞，「我其實不是會隨便發私訊給別人的人，但我真的很想跟她變得親近。」她坦言，雖然外界看來兩人風格不同，卻在對方身上看見相似特質，也因此一拍即合。

廣告 廣告

全鐘瑞也直言，能遇到同齡女性雙主角的作品本就不容易，「如果能和韶禧一起合作，我就覺得一定能創造出超越劇本、更多元又精采的化學反應。」她形容韓韶禧在表演時毫不保留、全身心投入，讓彼此在片場幾乎沒有磨合期。

值得一提的是，韓韶禧、全鐘瑞不只在演技上互相激盪，連角色造型也親自參與構思。她們與服裝組討論角色的代表色與圖案，希望讓觀眾一眼就記住角色形象。韓韶禧甚至直接把自己平時使用的化妝包帶進片場，成為角色隨身道具，「如果能帶點生活感，角色會更真實。」

導演李煥也不諱言，韓韶禧與全鐘瑞對這部作品的重要性，「我覺得她們是無可取代的，如果沒有她們，就不會有這部電影。」他更爆料，《末路雙嬌》最初其實是男女愛情電影，直到與延尚昊導演的一次深談，才決定改成犯罪類型，「聊著聊著就覺得，如果這樣拍，應該會很有趣。」

《末路雙嬌》由《D.P.：逃兵追緝令》、《寄生獸：灰色部隊》製作公司打造，故事描述遊走在社會邊緣的兩名女性，在一次意外中被捲入致命陰謀。在慾望、謊言與生存本能交織的黑暗世界裡，每一步選擇都可能成為無法回頭的深淵。

韓韶禧（左）、全鐘瑞（右）領銜主演犯罪電影《末路雙嬌》，雙女神合體掀起高度討論。（采昌國際多媒體提供）

韓韶禧透露主動私訊全鐘瑞，戲外培養出密不可分的姐妹情誼。（采昌國際多媒體提供）

全鐘瑞直呼能與韓韶禧合作難得又珍貴，期待激盪出超越劇本的化學反應。（采昌國際多媒體提供）