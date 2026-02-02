屍體用什麼冰箱裝？伊朗媒體嘲諷鎮壓受害者引眾怒！

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台(IRIB)近日播出1段關於被殺示威者遺體的嘲諷節目，引發公眾強烈憤慨。對伊朗人來說，此事顯示國家媒體機構日益脫離其聲稱代表的社會痛苦與憤怒。

根據《伊朗國際》(Iran International)報導，民眾憤怒源自IRIB旗下頻道Ofogh TV的1名主持人，該頻道隸屬於伊朗革命衛隊。主持人稱在1月8日至9日的鎮壓行動中，有數千名罹難者的遺體被裝在冷藏拖車中運走，隨後諷刺說「你們覺得伊斯蘭共和國會用什麼冰箱來存放這些遺體？」

該主持人列舉了一些選項，包括對開門冰箱、冰淇淋機(ice cream machine)、超市冷凍櫃等。相關言論在社群媒體上廣泛傳播，立即遭到伊朗各界人士的譴責。許多人指責該節目嘲諷死者和羞辱悲痛家屬，並要求撤換Ofogh電視台台長。

在輿論的強烈反彈下，伊朗國家廣播電視台宣布，已撤換Ofogh電視台台長亞茲達尼(Sadegh Yazdani)，該節目也被停播。

值得注意的是，包括伊朗支持者在內的各界人士，也呼籲撤換Ofogh電視台台長。德黑蘭大學社會學教授賈瓦迪-葉加內(Mohammad Reza Javadi-Yeganeh)表示，此事件是少數能讓嚴重分裂的伊朗社會團結起來的問題之一。

另外IRIB領導權仍完全掌握在伊朗最高領袖手中，許多伊朗人認為，此事不會有更深入的問責。對此伊朗記者賈哈尼(Sina Jahani)主張，IRIB台長也應該因這起事件遭到解僱。

