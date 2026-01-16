屏今年首例禽流感確診

高樹鄉一處蛋中雞場主動通報飼養蛋中雞有異常死亡情形，經研究所確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動防所昨（十六）日赴該場執行撲殺作業，並且撲殺八千六百四十隻蛋中雞，該案為今年首件確診案例。

屏東縣動物防疫所表示，於一月十三日接獲高樹鄉一處蛋中雞場主動通報飼養蛋中雞有異常死亡情形，隨即依標準作業程序啟動防疫機制，迅速派員前往該場進行移動管制、對場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採集檢體送農業部獸醫研究所檢驗，於十五日經研究所確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒。

廣告 廣告

動防所指出，該例為今年屏縣首件案例，動防所已同步啟動該場半徑一公里內周圍養禽場監測採樣工作及周邊半徑三公里進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及有無病毒活動，並持續加強高風險養禽鄉鎮養禽場周邊環境消毒，以控制疫情散播。

農業處長鄭永裕表示，每年十月至三月為禽流感好發季節，提醒養禽業者必須落實各項生物安全措施，徹底消毒人員、車輛、運輸工具及其他進出禽場的器具，並維持防鳥圍網設施正常運作，每日自主觀察場內家禽健康狀況，若發現異常症狀，請儘速通報動物防疫所，以利控制及防範疫情蔓延。

農業處亦提醒，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰。