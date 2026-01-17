屏北全齡共融新地標 九如巴轆公園啟用

總工程費近一億兩千萬元的九如鄉巴轆公園昨（十七）日啟用；縣長周春米表示，屏東在推動共融遊戲場的路上始終走在最前端，期盼讓更多孩子在歡笑聲中快樂成長。

周春米表示，屏東九如鄉巴轆公園是她上任後首座完成規劃、設計，並正式啟用的重要旗艦型共融遊戲場，該基地前身為菸葉廠舊址，為延續歷史記憶，園區設計以菸葉廠為意象，並融入在地農作物檸檬元素，同時將原有滯洪池與步道打造成生態水池，不僅提供小朋友們安全且現代的共融遊戲空間，也成為長輩日常散步休憩的園區。

縣府工務處指出，巴轆公園前身為菸葉改良場，歷經一年的整建工程，如今以煥然一新的面貌與鄉親見面，不僅是休閒空間，更承載著當地的歷史人文，包含三座不同高度的滑梯，滿足孩子「鑽、滾、爬、躺」的冒險欲望，讓孩子在遊玩過程中也能感受家鄉文化印記。