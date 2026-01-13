屏北原鄉議員拚連任 競爭激烈

屏東縣第九選區現任議員、國民黨籍張利惠，將於今年大選拚連任。（謝佳潾攝）

屏東縣8個原鄉各有1席議員，針對今年大選，屏北地區霧台、三地門、泰武及瑪家鄉的4名現任議員都要拚連任，目前以三地門及瑪家鄉最為激烈，前者有前議員江金妹將捲土重來，後者則有傳統領袖蕭惠美磨刀霍霍，誰能取得第三方人馬支持成勝選關鍵。

屏東縣議員第九選區、也就是三地門鄉，現任議員為國民黨籍張利惠，她在連任3屆鄉民代表後，於4年前成功轉換跑道選上議員，可見基層實力堅強，但面臨年底大選仍不可輕忽，因為昔日勁敵、前議員江金妹有意捲土重來。

部落人士指出，江金妹雖在4年前連任失利，但她現為原住民族委員會族群委員，依舊保有高曝光度，加上選區有一定支持者，所以若她確定再選，三地門鄉的選情勢必呈現拉鋸。

第十選區、瑪家鄉選情也相當激烈，地方盛傳排灣村傳統領袖、剛從衛生所護理長一職退休的蕭惠美有意參選，部落人士分析，蕭因身分與職業關係，已在地深耕許久，加上她擁有無黨籍立委高金素美的政治資源，對現任議員、國民黨籍的高惠芬來說是不小威脅。

但部落人士也說，高惠芬是二連霸議員，實力不容小覷，因此瑪家可能與三地門鄉一樣，都呈現「激烈的女力競爭」。至於第十六選區、霧台鄉，目前選況不明，地方盛傳鄉代會主席柯信雄可能轉戰議員選舉，但並未獲證實，只能確定現任議員杜仁勇將拚三連霸。

第十一選區、泰武鄉則可能有同額競選機會，部落人士說，無黨籍議員何長成廣結善緣，堪稱藍綠通吃，現為三連霸議員，截至目前尚未傳出有競爭人選。

地方人士指出，部落選舉與平地不同，比較「重感情」，尤其是在家族關係重疊性高的情況下，票數差距都不大，輸贏幾乎都在1、200票間，雖然目前檯面上人選多無親戚關係，不過「共同朋友」多，能否取得第三方人馬或意見領袖表態支持，將成為勝選關鍵。