屏北旗艦級「巴轆公園」 小朋友樂翻玩到不想回家

巴轆公園。（圖／東森新聞）





對屏東的民眾來說，又多了一處休閒的好去處，屏東九如全新打造的巴轆公園今天正式啟用。它由菸葉改良場所改建，花了一年時間，耗資1億1千多萬打造，號稱屏北的旗艦公園，裡面有特色遊戲場，還設有生態池、步道等，眾多的設施讓大批的小朋友玩到不想回家。

這邊吊滑輪，另一邊鑽上鑽下的溜滑梯，這就是位在屏東九如的巴轆公園，一開幕，特色遊戲場到處都是小朋友的笑聲。

小朋友：「喜歡，溜滑梯很多。」

小朋友：「好玩，有很多以前沒有體驗過的事。」

小朋友：「我有玩盪鞦韆，然後還有玩溜滑梯。」

家長：「覺得就是也設計得還不錯，蠻安全的，讓小孩在這邊玩是比較放心。」

屏東縣長周春米：「它的前身是菸葉廠，所以我們重要的一個遊戲，就以我們的菸葉廠做一個設計，讓大家想到九如，就想到檸檬。我們有相關的生態水池，很多永續環保的材質，都可以在這個共融遊戲場呈現。過年快到了，歡迎大家來到我們屏北旗艦共融公園。」

巴轆公園是縣長周春米上任後，首個規劃啟用的旗艦級公園，由菸葉改良場變身而成，占地有5.14公頃，除了是特色遊戲場外，內部還設有生態池、步道、滑輪場等多樣設施，花費1億1千多萬打造，全區採無障礙設計。不只是孩童的大遊戲場，也兼顧銀髮族與身障者活動空間，滿足不同年齡的需求。

