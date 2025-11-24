屏南地區徵才活動26日登場 薪水最高可達5萬1千元

〔記者葉永騫／屏東報導〕勞動部高屏澎東分署潮州就業中心26日上午9點半到12點，在南州地區農會研習中心舉辦「南州·崁頂地區現場徵才活動」，現場邀集17家優質廠商，有近200個職缺，其中環拓科技公司現場裂解操作員更開出45000~51000的高薪。

26日在南州地區農會研習中心的徵才活動，包括燁興企業、佳辰實業、如記食品、上雋水產、台灣斯巴克環保工程、環拓科技、福懋興業、億成實業、藝隆農產與力品咖啡……等等，職缺涵蓋倉儲人員、設備或儀電工程師、業務人員、餐飲服務員、大小貨車司機、人資管理師、辦公事務員、加油員、生產技術員、品管人員與居服員等豐富職類，3成工作機會起薪可達4萬元。

廣告 廣告

這場徵才活動是今年屏南地區的最後一場聯合徵才，現場將設置「就業輔導與獎勵措施諮詢」專區，除了針對「婦女再就業計畫」、「五五就業促進獎勵」、「職場學習及再適應計畫」等方案外，同時提供「勞工就業通計畫」諮詢，透過多元支持，提升民眾就業穩定性，更多資訊可洽潮州就業中心08-7882214。

【看原文連結】

更多自由時報報導

2女高中生吃鍋變刷鍋！ 乾燒鍋子被店家要求刷20分鐘「手洗到破皮」

週三清晨最冷、中部以北「下探14度」 1圖看懂未來1週天氣

高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量

咖啡大師氣炸發文 控台灣2咖啡品牌冒名賣假貨

