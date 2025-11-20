屏南徵才 11/26登場釋近200職缺

屏南地區年前最後一場徵才活動，將於二十六日登場。

屏南地區年前最後一場徵才活動，將於二十六日登場，潮州就業中心邀集十七家優質廠商，有近兩百個職缺熱烈招募中！

潮州就業中心指出，這場「南州·崁頂地區現場徵才」活動，當天上午九時三十分至十二時十分，在南州地區農會研習中心展開，誠摯邀請民眾參加，把握就業良機！

潮州就業中心表示，投入徵才廠商，包括燁興企業、佳辰實業、如記食品、上雋水產、台灣斯巴克環保工程、環拓科技、福懋興業、億成實業、藝隆農產與力品咖啡等。

職缺涵蓋倉儲人員、設備或儀電工程師、業務人員、餐飲服務員、大小貨車司機、人資管理師、辦公事務員、加油員、生產技術員、品管人員與居服員等豐富職類；這次徵才超過三成職缺起薪達四萬元，其中，環拓科技的現場裂解操作員更開出四萬五千至五萬一千元的起薪，吸引不少求職者詢問。

潮州就業中心主任楊采蘭說，這場徵才活動將是今年在屏南地區的最後一場聯合徵才，同時因應美國關稅波動帶來對就業市場的衝擊，將配合勞動部積極推動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計等資源，協助受影響的失業勞工，現場並設置「就業輔導與獎勵措施諮詢」專區，透過多元支持，提升民眾就業穩定性；如需更多資訊，歡迎電洽潮州就業中心。