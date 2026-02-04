屏南快最快6年後開工 惹民怨

台1線與台26線屏鵝公路，每逢連假大塞車，公路局4日起在車城等4鄉鎮舉4場「屏南快速公路綜合規畫工作」地方說明會。（本報資料照片）

屏東鄉親爭取超過20年的屏南快速公路，公路局4日在車城福安宮舉行「屏南快速公路綜合規畫工作」地方說明會。依據公路局規畫，目前最快可能要到民國121年才能動工，枋寮至楓港段通車更要等到126年，令恆春鄉親忍不住炮轟：「我有生之年不知道能不能看到完工！」

公路局規畫屏南快速公路，北起潮州、南至車城，路廊長約66公里，經費約1744億元，共分為A、B、C路段。A段潮州至枋寮約27.5公里，設置竹田、潮州、新埤、枋寮交流道；B段枋寮至楓港21.43公里，設置枋山、獅子交流道；C段楓港至車城16.21公里，設置海口、車城交流道。

廣告 廣告

速度設計主線平原區時速可達100公里、丘陵區90公里、匝環道40至50公里，可有效提升屏南道路紓解交通壅塞情況，提升緊急醫療後送、農特品運銷及地方觀光發展問題。

來自恆春的多位民代，包括議員盧玟欣、張榮志、恆春鎮代會主席趙記明、前鎮長盧玉棟、陳文弘以及滿州鄉平地原住民議員潘翠雲都到場關心。眾人一致認為屏南快喊了這麼多年，目前最快可能要到民國121年才能動工，枋寮至楓港段通車更要等到126年，應盡早動工，加速期程，各階段並行，而不是一直停留在環評、與規畫期間。

來自恆春的民代均認為，終點應自車城延伸至恆春，一來大量車流到車城下快速公路後，到恆春仍然塞車；二來過兩年核三廠很可能會重啟，要給恆春人一條避難道路。

車城鄉長陳政雄則認為，鄉親期待這條路已很久，希望愈快完工愈好。另外目前公路末端的車城交流道出口預計在車城保力，建議提前到海口附近，縮短約3公里路程，減少沿途土地徵收，加快完工時程外，省下這筆錢也可做台26線東邊的聯外道路，提前在海口就車輛分流，減少塞車。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維強調，屏南快現在是跟時間賽跑，先求能盡快動工再說，再拖恐生變數。公路局南區養護工程分局副分局長朱育正表示，會將地方所有意見帶回研議，接下來在獅子鄉、潮州鎮與枋寮鄉還有3場說明會，希望鄉親踴躍出席提供寶貴意見。