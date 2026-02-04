屏南快竟要2032才動工 說明會遭砲轟：還要幾個十年？

現場民代與鄉親群起砲轟，痛批興建「龜速」期程簡直荒謬。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東鄉親望穿秋水、爭取超過20年的「屏南快速公路」，下午於車城福安宮召開首場綜合規劃地方說明會，雖然官方宣稱這次是「玩真的」，但現場揭露的期程卻如同一盆冷水潑在鄉親頭上。根據公路局規劃，即便已進入環評，最快竟要到2032年才能動工，枋寮至楓港段通車更要等到2037年。現場民代與鄉親群起砲轟，痛批這種「龜速」期程簡直荒謬，質疑又是選舉前才打出來的「空包彈」。

「人生有幾個二十年可以等？」說明會現場座無虛席，基層聲音震耳欲聾。為了回應半島鄉親「拒絕交通孤島」的吶喊，屏東縣政府在會中強力主張「先做再說」，要求中央將規劃中的三段路程「同時環評、同時施工」，力求打破傳統分段興建、曠日廢時的行政慣例，讓這條攸關生死的救命路早日通車。

廣告 廣告

然而，官方簡報揭露的現實卻令人心寒。即便行政院已核定，但各項評估與環評「如能順利」走完，動工竟是六年後的事，而第一階段通車更得再等十一年。屏東縣議員盧玟欣、張榮志、潘翠雲輪番上陣痛批，規劃與環評期程長到令人無法接受，中央不應只是在選舉前才來開說明會安撫民心，地方要的是實質進度，不是紙上談兵。

恆春鎮代會趙記明、前鎮長陳文弘及盧玉棟則齊聲為半島南端請命，強調快速道路末端必須延伸進恆春鎮內。他們指出，恆春半島不僅有觀光需求，更肩負核三廠緊急疏散與急重症醫療轉診的重任，目前的規劃對救命效率與核災應變仍有不足。車城鄉長陳政雄則認為，鄉親卑微的願望是希望「三至五年內通車」，若經費與期程受限，末端應留在車城，並以此資源全面拓寬恆春半島現有的路廊。

「我們是在跟時間賽跑，在跟人命開玩笑！」一位鄉親激動表示，每逢假日屏鵝公路就淪為全台最大停車場，救護車鳴笛聲在車陣中無力迴盪。面對官方給出的「二○三二動工」期程，半島鄉親呼籲中央拿出決心，別讓一條救命路，最後成了鄉親等不到的遲來正義。

屏南快竟要2032才動工。(記者蔡宗憲攝)

「屏南快速公路」於車城福安宮召開首場綜合規劃地方說明會(記者蔡宗憲攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

屏南快玩真的！將「三段齊發」縮短工期 首場說明會今登場

軍公教要發年終了！ 2/6入帳 平均2.5個月

好天氣到週五！冷氣團來襲 週末下探9度

開打了？伊朗無人機逼近林肯號航艦 遭F-35C戰機擊落

