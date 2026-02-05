屏南快2032才開工遭砲轟 公路局：趕辦二階環評、綜規可提早

屏鵝公路為南部前往恆春半島及台東的唯一幹道，逢假日是常常出現車潮壅塞。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏南快速公路昨天在恆春鎮舉行說明會，但會中簡報透露將在2032年才會動工，2037年才有可能通車，慘遭引頸期盼的鄉親砲轟「還要等多久」，今天公路局繼續於獅子鄉、潮州鎮舉辦第二、三場說明會，但交通部公路局南區養護工程分局(簡稱南工分局)是不敢不大意，一早發出新聞稿強調，將加速趕辦規劃及二階環評作業，可望縮短建設期程1到2年。

由交通部公路局南區養護工程分局辦理「屏南快速公路第一階段環境影響說明書」於昨天經環境部環境影響評估審查委員會審查，同意進入第二階段環境影響評估作業，將加速趕辦規劃及二階環評作業，目前推動進度超前，如後續二階環境影響評估能夠順利通過，可望縮短建設期程1到2年，早日實現鄉親對完善快速交通網絡的殷切期盼。

屏南快速公路主線全長約65公里，計畫起點銜接台88線竹田系統交流道，終點銜接台26線車城端，沿線規劃設置竹田、潮州、新埤、枋寮、枋山、獅子、海口及車城等8處交流道。

公路局南區養護工程分局表示，目前規劃高屏地區往返恆春及台東車流，主要仰賴台1線及台26線通行，且為通往恆春地區的主要道路，每逢假日車流量大幅增加，部分瓶頸路段常發生嚴重壅塞情形。屏南快速公路完工後，將可有效分擔大量外來車流，從根本改善交通壅塞問題，並恢復當地居民正常通行權益。

此外，屏南快速公路北端可串聯國道3號及台88線，完工後將有助於完善西部走廊高快速公路路網；同時亦可作為屏鵝公路遭遇災害阻斷時之重要替代路線，有效強化屏南地區整體交通路網韌性與安全性，公路局下午2點半將於潮州舉辦第3場說明會，明天則會到南台灣瓶頸路段的枋寮鄉召開說明會。

屏南快預計從八八快道延伸至恆春半島，目前東側終點於屏東竹田。(記者陳彥廷攝)

