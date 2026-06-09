屏南3鄉鎮長之爭 前任回鍋戰現任

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國民黨籍現任屏東縣恆春鎮長尤史經（前排左）將爭取連任。（紀爰攝）

無黨籍前屏東縣恆春鎮長盧玉棟，目前有意回鍋再次參選鎮長。（本報資料照片）

民進黨前屏東縣議員陳文弘（站立者）上次選戰以80票微小差距敗給現任鎮長尤史經，此次可能捲土重來。（本報資料照片）

年底選戰逼近，屏東縣恆春鎮、滿州鄉及車城鄉選情升溫，皆出現前任鄉鎮長回鍋挑戰現任態勢。恆春鎮由前鎮長盧玉棟、前議員陳文弘挑戰尋求連任的鎮長尤史經，形成三腳督；滿州鄉由前鄉長余增春對決現任鄉長古榮福；車城鄉則傳出前鄉長張春桂有意再戰現任鄉長陳政雄。地方人士分析，相較政黨色彩，派系經營與基層實力才是左右選情的關鍵。

恆春鎮選情錯綜複雜，國民黨籍現任鎮長尤史經尋求連任，但因官司考量，目前已領表未登記，而無黨籍前鎮長盧玉棟、民進黨籍前議員陳文弘早在去年就表示有意再戰，且布局動作積極；地方人士分析，若尤史經最終未能參選，國民黨是否再另推或徵召人選，將會牽動藍營票源流向；若未推出人選，藍營在恆春的基本盤恐會分散。

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滿州鄉方面，現任鄉長古榮福將對決前鄉長余增春，地方普遍評估選情呈現「五五波」。余增春曾任鄉長8年，具執政經驗與地方聲望，被視為強勁挑戰者；古榮福則深耕基層多年，地方實力穩固。由於滿州鄉原住民選票占有一定比例，也被視為左右勝負的重要變數。

至於總統府祕書長、前屏東縣長潘孟安的故鄉車城鄉，現任鄉長陳政雄目前爭取連任，基層經營穩定；而前鄉長張春桂則傳出有意回鍋參選，聲量逐漸升高。地方認為，張春桂過去執政風格鮮明、評價兩極，雖具一定的支持基礎，但能否重新整合勢力、擴大中間選民認同，仍有待後續觀察。

綜觀屏南三鄉鎮選情，明顯共同點是政黨標籤與色彩並非首要考量。除了少數具備民進黨或國民黨籍背景外，多數回鍋參選者與現任者均以無黨籍身分應戰，而基層選舉看重的是長期家族經營與派系歸屬，在時間步步逼近的情況下，這場前任與現任的對決，誰上誰下、將為地方派系帶來什麼影響？選民持續關注。