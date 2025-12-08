屏台一線死亡車禍 ２天３起

台一線屏東市段兩天發生三件死亡車禍，警方呼籲用路人要小心行車。 （記者毛莉翻攝）

記者毛莉∕屏東報導

屏東市省道台一線兩天內發生三件死亡車禍，警方呼籲屏市台一線從下高屏大橋到工業區往麟洛段，是車禍特多路段，要小心行車。

屏東警分局指出，十月二日中午十二時許，台一線和生路一段與工業區工業六路口，六十歲李男開大拖板車轉彎時，可能是視線死角，擦撞騎自行車七十七歲李姓阿嬤，李嬤被捲進車底，傷重不治。

二日晚上九時多，在建國路往高屏大橋機慢車道，三十五歲的范男開車時發現車子有異，把休旅車臨停在慢車道處理車況，晚上光線不佳，騎機車的六十九歲鄭男閃避不及追撞，機車車頭都撞爛，送醫不治。

三日下午三時許，在建國路段上，二十三歲的涂男騎機車未保持安全距離，追撞前方騎自行車的七十三歲謝姓阿嬤，另有一機車騎士為閃避事故自摔受傷，謝嬤傷重不治。

屏東警分局提醒用路人，屏市台一線從下高屏大橋到工業區，建國路、和生路往麟洛南下段，因行經屏東市、歸來鬧區，車多、路口也多，尤其常有老人出入，要特別小心。