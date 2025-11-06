屏基兒科醫師假日及平日夜間進駐急診

屏東基督教醫院急診室十月份的兒科就診，呼吸道疾病及流感明顯增加，顯示南台灣進入秋冬呼吸道疾病流行期；屏基自十一月起，兒科醫師假日及平日夜間進駐急診，同時開啟重症病童住院綠色通道。

屏基指出，近期早晚溫差大，十月份急診室兒科就診人次逼近一千五百人，較以往月份平均一千三百人次明顯攀升；其中，兒童呼吸道疾病共有七百七十九人次，流感就佔了百分之四十五，而去年十月份僅四百三十一人次，流感也僅一百二十二人次，與去年同期相比，呼吸道疾病及流感都明顯增加。

屏基自十一月起進一步強化兒科急診能量，在假日及平日夜間時段，急診皆有小兒專科醫師進駐看診，確保十八歲以下的小病童們，能即時獲得專業診斷與治療。同時屏基為縮短重症兒科病患等待時間，也持續啟動重症兒科病患住院綠色通道，全年三百六十五天即時開放，讓有住院需求的重症病童能獲得完善照護。

屏基是屏北地區唯一具備重度級急救責任醫院資格的醫療機構，在全台兒科醫師人力吃緊的情況下，仍排除萬難，完善建置兒科急診與住院照護團隊，目前急診室共有二十一位專科醫師，其中，四位為小兒科專科醫師。

屏基急診室主任王建銘表示，隨著兒科病人數增加，醫療團隊已做好萬全準備，提醒家長如果發現孩子出現嗜睡、意識不清、活動力下降、手腳無力、抽搐、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應儘速就醫，外出仍要勤洗手、戴口罩，做好防疫措施。