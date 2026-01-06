屏基品質改善成果 於全台各項醫療品質競賽囊括17項獎項

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 「少挨一針、少感染風險」是民眾走進醫院時最真切的期待。為了不讓病人多受一次苦，屏東基督教醫院品質改善成果，近期於全台各項醫療品質競賽中大放異彩，一舉囊括17項獎項，展現屏基醫療團隊將第一線臨床經驗轉化為創新解方的卓越實力。

屏基院長吳榮州表示，獲獎不只是榮耀，更是對醫院長期落實「以病人為中心」理念的肯定。透過跨部門合作與創新思維，屏基持續回應民眾最在意的醫療痛點，讓醫療品質真正落實在每一次照護細節中。

在分秒必爭的急診室，檢體品質攸關診斷正確與治療時效。檢體一旦發生溶血，便必須重新採血，不僅讓病人承受重複挨針的不適，也可能延誤後續處置。為此，屏基檢驗科攜手急診護理人員組成跨部門品質改善團隊，運用品管圈（QCC）手法，透過數據分析、問卷調查、魚骨圖、柏拉圖及真因驗證，找出急診生化檢體溶血的關鍵原因，並據此研發全國首創、甚至具國際前瞻性的改善工具。

其中，「ColorCue導檢架」採用「一格一色」的視覺化設計，清楚引導正確採檢順序，有效降低急診高壓環境下的人為錯誤；而「e-mixer血液檢體混合器」則是床邊可攜式自動混合裝置，靈感來自手機充電概念，只需放置檢體即可完成均勻混合，大幅減少人工搖晃造成的品質變異。兩項創新成果皆已申請專利，不僅在台灣醫療品質協會2025年品質改善成果競賽中榮獲金品獎與創新獎，更勇奪2025年國際品管圈大會（ICQCC）金獎及高雄國際發明暨設計展金牌獎，讓屏基的品質改善成果站上國際舞台。

▲屏基檢驗科研發-導檢架。（圖／屏基醫院）

此外，團隊同步推出「屏基採檢一卡通提醒卡」，並結合「AI虛擬小薰醫檢師E-Learning教材」，以動畫與虛擬角色進行翻轉教學，深化護理師與醫檢師對正確採血流程的理解，並且優化資訊系統，讓檢體標籤依正確採檢順序列印，用人因工程降低人為錯誤。屏基行政副院長黃雅芳指出，專案推行後，急診生化檢體溶血退件率由3.5%顯著下降至1.94%，每年更為醫院節省超過1,300萬元的人力與耗材成本，兼顧醫療品質與經營效益。

榮獲台灣醫療品質協會2025年品質改善成果競賽銀品獎的血液透析室團隊，則針對採檢完整率進行全面革新，透過開發「綠透試管袋」與「人像辨識卡」，成功將採檢完整率由50.5%大幅提升至97.1%。屏基內科主任徐禮平表示，這項改善不僅減少洗腎病人重複採檢的負擔，也有效降低透析過程中的血液流失，讓照護更安全、更精準。

在預防保健方面，屏基同樣展現主動出擊的精神，護理部部長朱淑媛指出，透過彈性篩檢站、自動長期追蹤系統、雙軌醫護提醒機制與簡訊通知等策略，屏基將成人B、C型肝炎篩檢達成率從10.9%提升至44.8%，有效強化社區肝病防治網絡。另一方面，外科加護病房導入「紅黃綠燈視覺化管理」及非侵入性排尿訓練，將留置導尿管使用率由81.5%降至67.9%，表現明顯優於同級醫院平均值，進一步降低泌尿道感染風險，展現屏基在重症照護品質上的深厚實力。

屏基急重症副院長黃偉春強調，品質改善的初衷從來不是為了得獎，而是為了每一位病人—讓每一次檢驗更準確、每一次照護更安全。這些看似微小的改變，累積起來就是守護病人安全與推動醫療永續（ESG）的關鍵力量。

▲屏基檢驗科獲金獎肯定。（圖／屏基醫院）

註：檢體溶血指的是採集到的血液樣本中，紅血球破裂，細胞內的成分釋放到血漿裡，使血清變成紅色，這種現象會干擾許多檢驗結果的準確性，常是抽血過程不當（如針頭太細、抽太快、止血帶綁太久、劇烈搖晃等）造成的人為因素，需要重新採血。

屏基2025年品質改善獲得17項肯定

競賽名稱獎項主題第50屆 ICQCC 2025—

Taipei國際品管圈大會金奬降低急診生化溶血退件率2025年KIDE高雄國際發明展暨設計展金奬降低急診生化溶血退件率台灣醫療品質協會—

2025年品質改善成果發表競賽金品獎降低急診生化溶血退件率創新奬降低急診生化溶血退件率銀品獎提升透析護理人員血液採檢完整率優品獎降低外科加護病房留置導尿管使用率優品獎提升成人預防保健B、C肝篩檢達成率中衛發展中心—

2025年全國團結圈活動競賽

「南區」區會選拔發表會區會長獎提升透析護理人員血液採檢完整率區會長獎降低外科加護病房留置導尿管使用率區會長獎提升成人預防保健B、C肝篩檢達成率中衛發展中心—

2025年全國團結圈活動競賽銅塔奬提升透析護理人員血液採檢完整率銅塔奬降低外科加護病房留置導尿管使用率台灣醫務管理學會—

台灣健康品質管理競賽品質改善組佳作降低急診生化溶血退件率醫策會

2025國家醫療品質奬主題改善類佳作降低急診生化溶血退件率醫策會

2025國家醫療品質奬主題改善類佳作提升成人預防保健B、C肝篩檢達成率2025年SNQ國家品質標章暨國家生技療品質獎通過肺結核創新照護團隊-肺結核防治無邊界通過高齡髖關節骨折全方位照護 開啟病人新生活