屏基大年初一至初三小兒科開診 陪孩子安心過好年

〔記者羅欣貞／屏東報導〕春節9天連假即將展開，屏東基督教醫院提醒民眾，春節期間人潮南來北往、飲食作息改變，呼吸道與腸胃道疾病往往攀升，開心過年之餘，更要為自己與家人的健康把關。

屏基醫務部部長陳志文提醒，春節期間若孩子出現發燒、咳嗽、腸胃不適等症狀，家長不必過度恐慌。屏基在春節期間初一至初三上午、下午均開設小兒科門診，讓孩子在需要時，有地方安心就醫。家庭醫學科則是在初一至初三上午開診，透過門診分流，減少不必要的急診壅塞。

陳志文也表示，往年春節期間急診室常因呼吸道與腸胃道疾病湧入大量病患，其中呼吸道感染約占五成，包括流行性感冒、類流感、急性咽炎、支氣管炎及肺炎等，不少是孩子感染後傳染給家人，「一家人輪流掛急診」的情況時有所見。腸胃道不適則約占兩成五，多為暴飲暴食引起的胃腸炎、腹痛與急性胃炎。此外，因氣溫變化與飲食失控，頭暈、中風、心肌梗塞等急重症個案也較平日增加。

春節正值流感流行期，65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及慢性病患者屬高風險族群，更應提高警覺。外出走春或至人潮擁擠場所，務必勤洗手、戴口罩，若有呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫。

美食當前，屏基也呼籲，年菜反覆加熱或存放過久易孳生細菌，應避免食用；零食點心多半高油、高糖、高鹽，看電視聊天時容易不知不覺攝取過量。有高血壓、糖尿病等慢性疾病者務必控制份量並按時服藥，切勿因出遊或聚餐自行停藥，以免血壓血糖大幅波動，增加併發症風險。

除身體疾病，春節團聚也是觀察長輩健康重要時機。屏基指出，許多家庭平日子女在外工作，只有年節才能長時間相處，若發現長輩記憶力明顯退步、短時間反覆提問相同問題、個性情緒改變，或在熟悉環境中迷路，都可能是失智症警訊。如原本擅長烹飪的媽媽突然無法完成拿手菜，發壓歲錢金額明顯不合理，或打牌時喊不出熟悉術語，都值得留意。

