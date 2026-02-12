屏基大年初一至初三小兒科開診 陪孩子安心過好年
〔記者羅欣貞／屏東報導〕春節9天連假即將展開，屏東基督教醫院提醒民眾，春節期間人潮南來北往、飲食作息改變，呼吸道與腸胃道疾病往往攀升，開心過年之餘，更要為自己與家人的健康把關。
屏基醫務部部長陳志文提醒，春節期間若孩子出現發燒、咳嗽、腸胃不適等症狀，家長不必過度恐慌。屏基在春節期間初一至初三上午、下午均開設小兒科門診，讓孩子在需要時，有地方安心就醫。家庭醫學科則是在初一至初三上午開診，透過門診分流，減少不必要的急診壅塞。
陳志文也表示，往年春節期間急診室常因呼吸道與腸胃道疾病湧入大量病患，其中呼吸道感染約占五成，包括流行性感冒、類流感、急性咽炎、支氣管炎及肺炎等，不少是孩子感染後傳染給家人，「一家人輪流掛急診」的情況時有所見。腸胃道不適則約占兩成五，多為暴飲暴食引起的胃腸炎、腹痛與急性胃炎。此外，因氣溫變化與飲食失控，頭暈、中風、心肌梗塞等急重症個案也較平日增加。
春節正值流感流行期，65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及慢性病患者屬高風險族群，更應提高警覺。外出走春或至人潮擁擠場所，務必勤洗手、戴口罩，若有呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫。
美食當前，屏基也呼籲，年菜反覆加熱或存放過久易孳生細菌，應避免食用；零食點心多半高油、高糖、高鹽，看電視聊天時容易不知不覺攝取過量。有高血壓、糖尿病等慢性疾病者務必控制份量並按時服藥，切勿因出遊或聚餐自行停藥，以免血壓血糖大幅波動，增加併發症風險。
除身體疾病，春節團聚也是觀察長輩健康重要時機。屏基指出，許多家庭平日子女在外工作，只有年節才能長時間相處，若發現長輩記憶力明顯退步、短時間反覆提問相同問題、個性情緒改變，或在熟悉環境中迷路，都可能是失智症警訊。如原本擅長烹飪的媽媽突然無法完成拿手菜，發壓歲錢金額明顯不合理，或打牌時喊不出熟悉術語，都值得留意。
春節健康飲食 北市衛生局倡議每日1餐雜糧核果飯
（中央社記者楊淑閔台北12日電）春節聚餐豐盛，台北市衛生局今天表示，響應世界癌症日旨在喚醒防癌意識，且研究指含全穀類等食材的地中海飲食可降低癌症風險，據以倡議每日1餐雜糧核果飯健康飲食。
春節也可健康飲食 北市倡議每日1餐雜糧核果飯 (圖)
2月4日是世界防癌日，台北市立聯合醫院仁院區營養
讀懂生醫新顯學 《外泌體時代》熱銷二刷
《外泌體時代》好評不斷，已緊急啟動二刷印製。
喉嚨痛、吞嚥卡卡注意！55歲男3期下咽癌 免疫治療搭配手術相助
1名55歲男子3個月來反覆出現喉嚨疼痛和吞嚥困難，導致進食受限、體力下降，起初以為只是一般感冒或喉嚨發炎，經義大醫療確診為第三期下咽癌，醫療團隊整合免疫治療和下咽腫瘤切除手術杜絕病灶。義大癌治療醫院血液腫瘤科主任謝孟哲表示，該名患者反覆出現喉嚨疼痛和吞嚥困難，陸續就醫多次，症狀卻未明顯改善，長期不適
桃園中壢工地工務所驚傳火警 烈焰竄天畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導桃園市中壢區昨（11）日晚間驚傳火警，一處建案工地的樣品屋突然竄出火焰，堆放的裝潢材料瞬間被火勢吞沒。消防局獲報...
春節返鄉車潮湧 斗六警全力宣導守法駕駛保平安
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】農曆春節將至，返鄉與出遊車潮激增，斗六警方積極部署交通疏導與安全宣導工作。今(
麻辣鍋湯喝2碗腳趾痛醒掛急診 醫：等於濃縮尿酸
一名有高尿酸問題的男子喝下2碗麻辣鍋湯後，隔天因腳趾劇痛驚醒緊急送醫，檢查後發現是尿酸結晶引發急性痛風。泌尿專科醫師蘇信豪指出，火鍋湯底、啤酒及含糖手搖飲是3大尿酸製造機。
花蓮知卡宣大道清晨死亡車禍 婦人疑外側左轉遭撞
（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮縣吉安鄉知卡宣大道今天清晨5時許發生死亡車禍，71歲張姓婦人騎乘機車行經路口，與同向直行的自小客車發生碰撞，張婦頭部重創，送醫不治，事故原因仍待警方釐清。
打破謠言！ 研究證實孕期接種mRNA疫苗與兒童自閉症無關
在2026年美國母胎醫學會（SMFM）懷孕會議上發表的1項新研究表明，在懷孕前或懷孕期間接種mRNA新冠疫苗，與兒童自閉症或其他神經發育障礙無關。此研究進一步證實了懷孕期間接種新冠疫苗的安全性。根據科學網站《SciTechDaily》報導，在美國建議接種2種新冠疫苗，分別是mRNA疫苗和蛋白質次單位
二手菸傷心肺 國健署籲「馬上拒菸」專業戒菸成功率達3成
馬年將至，親友團聚時若遇到吸菸情境，可能無形中吸入二手菸或三手菸。國民健康署指出，二手菸與心血管疾病、呼吸道疾病及肺癌等健康風險相關，即使只是短暫接觸，也可能對健康造成危害，呼籲民眾把握年節契機「馬上拒菸」，若透過專業戒菸協助，6個月戒菸成功率可達3成。
新年團圓 國健署籲民眾拒二手菸並「馬」上戒菸
馬年即將到來，國民健康署呼籲民眾「馬上拒菸」，遠離菸害以守護親友，同時提醒國人，過年應酬切勿因一時好奇或面子吸菸，而讓家人暴露於二手菸之中，增加中風、肺癌及呼吸道感染等風險。 國健署表示，依據1
賴清德以台灣總統身分登法新社專訪 憂中國犯台「日、菲恐成下個目標」
總統賴清德日前接受法新社（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪，相關報導今天（12日）刊出，這也是賴清德自2024年5月上任總統以來，首接受國際
澄清李貞秀補辦證明原委 白嗆問邱垂正：要全面回溯上萬陸配投票資格？
民眾黨「陸配」立委李貞秀被質疑違反《兩岸人民關係條例》第9條之1規定，陸委會主委邱垂正今（12日）也指李2025年才放棄中國戶籍，代表選舉時還擁有「雙重戶籍」，所以參選資格有問題。對此，民眾黨團回應，陸配來台設戶籍登記、取得中華民國護照後，已被要求註銷對岸戶籍，但因內政部去年突要求再補繳證明，所以許多人又再跑一趟，因此絕非邱口中的2025年；並反問邱垂正是否要全面回溯，去年補繳證明的上萬陸配投票、考試及公職資格？
大摩：這5檔軟體股今年有機會翻倍
據《Investopedia》報導，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師認為，軟體股今年以來雖然重挫，但並未出局。若 AI 恐慌情緒消退，股價回歸其所認定的合理價值，其追蹤的 5 檔軟體股未來 12 個月內有機會翻倍。
遭野生鼬獾抓咬要當心！人染狂犬病致死率近100％ 記好4口訣保命
【健康醫療網／記者林則澄報導】春節連續假期將近，衛生福利部疾病管制署與農業部動植物防疫檢疫署共同提醒，民眾走春、賞花、郊遊等戶外活動時，切勿接觸、逗弄或捕捉鼬獾等野生動物，以降低狂犬病感染風險。疾管署副署長林明誠指出，狂犬病一旦發病致死率近100%，若不慎遭動物抓咬傷，應先以肥皂與大量清水沖洗傷口至少15分鐘、消毒後盡速就醫，並由醫師評估是否需接種免疫球蛋白與人用狂犬病疫苗。 狂犬病致死率近100% 疾管署：被抓咬別拖延 疾管署說明，狂犬病毒會透過已感染動物的唾液，經抓、咬造成的傷口進入人體，若未及時採取醫療措施，一旦發病致死率近100%，但若在暴露後立即就醫並完成暴露後預防接種，可有效降低發病風險。林明誠副署長也提到，國內自2002年至今累計3例人類狂犬病確定病例，分別發生在2002年、2012年、2013年，其中2例在中國大陸感染、1例在菲律賓感染，皆為境外移入且均不幸死亡，因感染地點隨時可能變動，國人出國到有狂犬病風險地區仍需提高警覺，若遭動物咬傷或抓傷都要慎重處理。 2023年至今年1月監測2597件 陽性137件幾乎都是鼬獾 農業部防檢署科長許家寧表示，防檢署長期監測國內動物
7旬翁一夜尿10次！醫揪「3病夾擊」險釀尿滯留
天氣轉冷，一名70多歲男性每晚需起床如廁8至10次，幾乎整夜無法入睡。顧家醫療總院長顧芳瑜醫師檢查發現，患者同時患有夜間多尿症、攝護腺肥大及膀胱過動症，導致治療陷入兩難。
藥品別拆裝！醫曝「出國帶藥10建議」：出發前最好回診諮詢
柳雱邁醫師近日在臉書粉專發文指出，每逢年節或旅遊旺季前夕，前來門診要求開立出國備用藥的家長與慢性病患者明顯增加。身為臨床醫師，他理解家長對孩子在國外突發病況的焦慮，也明白慢性病患者對於藥物不中斷的依賴。然而，他強調，醫療需求必須與各國法規並行考量，否則即...
超商隨處可見！「3種食物」加速老化、代謝變差 醫示警：果汁也上榜
現代人都希望永保青春，但錯誤的飲食方式可能加速老化。胃腸肝膽科醫師陳宣位指出，代謝率下降並非年齡必然，而是許多人的慢性「飲食自殺」。尤其有3種食物，在便利商店或外送平台隨處可見，長期食用會增加身體負擔，甚至從細胞層面偷走代謝的火種。
一次激戰竟長花椰菜！醫點名「性病4地雷」 聽「我很乾淨」快點逃
許多年輕人因一時衝動發生親密行為，結果染上性病。泌尿科醫師陳鈺昕提到，每年寒假後是診間人潮的高峰期，他根據看診個案統計出「寒假性病排行榜」，並提醒4大砲友地雷行為。尤其遇到對方說「不用戴啦！我很乾淨」，建議立刻拒絕，以免中招。
維生素C是蘋果20倍！棗子「1吃法」最護腎 吃錯像吞厚片吐司
棗子富含維生素C，含量是蘋果的10至20倍，被譽為「美容師與免疫保鑣」。然而，營養師曾建銘表示，過量食用棗子可能導致脹氣。對於腎臟病患，建議每日上限2小顆並切塊食用；容易脹氣或腸躁症患者應避免空腹吃並細嚼慢嚥。糖尿病患者則建議1大顆或2小顆，並作為餐間點心，切勿飯後立即食用。